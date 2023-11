Katar: Feuerpause in Gaza am Freitag ab 6 Uhr MEZ

Jerusalem/Doha - Die angekündigte Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas soll nach Angaben des Vermittlers Katar am Freitag um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) beginnen. Das sagte Majid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Donnerstag in Doha. Der militärische Arm der Hamas bestätigt dies via Telegram. Israel bekräftigte, nach der Waffenruhe an seinem Ziel einer Zerstörung der Hamas festzuhalten. Unterdessen gingen am Donnerstag die Kämpfe weiter.

Frau im Pinzgau erschossen: Verdächtiger Sohn rief Polizei

Lofer - Ein 31-jähriger Salzburger hat am Donnerstag in den Nachmittagsstunden per Polizei-Notruf mitgeteilt, dass er soeben seine Mutter im gemeinsamen Haushalt in Lofer erschossen habe. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilte, wurde der Verdächtige noch während des Telefonats von den Exekutiv- Beamten festgenommen. Der Verdächtige zeigte sich bei seiner Vernehmung umfassend geständig, machte jedoch zum Motiv bis dato unschlüssige Angaben.

Österreichische Nationalbank mit Milliardenverlusten

Wien - Die österreichische Nationalbank (OeNB) wird heuer mehr als 2 Mrd. Euro Verlust erzielen. Und nächstes Jahr werde das Minus rund 3,5 Mrd. Euro betragen, berichtete die "Presse" online am Donnerstag. OeNB-Gouverneur Robert Holzmann und OeNB-Direktor Thomas Steiner verwiesen laut "Presse" auf die geldpolitische Krisenbekämpfung in den vergangenen Jahren. Schließlich sei in den vergangenen 15 Jahren versucht worden, jede Krise durch das Drucken von Geld zu lösen.

Staatsanwaltschaft prüft Anfangsverdacht gegen Sobotka

Wien - Das heimlich aufgenommene Tonband, auf dem der mittlerweile verstorbene einstige Justiz-Sektionschef Vorwürfe gegen die ÖVP erhoben hatte, lässt nun die Behörden tätig werden. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft derzeit einen Anfangsverdacht gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch, teilte eine Sprecherin der APA am Donnerstag mit.

Budget von der Koalition beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag nach dreitägiger Debatte das Budget für 2024 sowie den Finanzrahmen beschlossen. Der Haushaltsentwurf von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sieht für kommendes Jahr ein Defizit von 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vor. Von der Opposition hagelte es auch am Schlusstag der Debatte scharfe Kritik - vor allem bezüglich des weiter hohen Schuldenstands mit einer Quote von 76,4 Prozent. Zustimmung kam folgerichtig nur von der Koalition.

Ausschreitungen in Dublin nach Messerangriff

Dublin - Nach einem Messerangriff im Zentrum der irischen Hauptstadt Dublin mit mehreren Verletzten - darunter drei Kindern - ist es am Donnerstagabend zu schweren Ausschreitungen gekomme. Wie der irische Rundfunksender RT� berichtete, wurden unter anderem zwei Busse und ein Polizeiauto in Brand gesetzt sowie ein Geschäft geplündert. Zudem seien Polizisten angegriffen und mit Flaschen beworfen worden.

WHO: Entwarnung nach Häufung von Lungenentzündungen in China

Genf/Peking - Nach der ungewöhnlichen Häufung von Atemwegserkrankungen bei Kindern in China hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach Rücksprache mit chinesischen Behörden vorerst Entwarnung gegeben. In einer Telefonkonferenz habe die chinesische Gesundheitsbehörde am Donnerstag betont, dass sie keine ungewöhnlichen oder neuen Krankheitserreger oder ungewöhnliche Krankheitsbilder entdeckt habe, berichtete die WHO am Abend in Genf. Die Erkrankungen gingen auf bekannte Erreger zurück.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red