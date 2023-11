24 Hamas-Geiseln und 39 palästinensische Häftlinge frei

Gaza/Tel Aviv/Kairo - Am ersten Tag der Feuerpause zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hat das Vermittler-Land Katar die Freilassung von 13 israelischen, zehn thailändischen und einer philippinischen Geisel sowie von 39 palästinensischen Häftlingen bestätigt. Unter den 13 freigekommenen Israelis seien auch mehrere Doppelstaatler, sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al-Ansari, am Freitag.

Kritik aus Spanien und Belgien empört Israels Regierung

Rafah - Die Ministerpräsidenten von Spanien und Belgien, Pedro S�nchez und Alexander De Croo, haben bei einem gemeinsamen Besuch in Ägypten das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen sehr scharf kritisiert. "Die wahllose Tötung von Zivilisten, darunter von Tausenden Buben und Mädchen, ist völlig inakzeptabel", sagte S�nchez am Freitag auf einer Pressekonferenz am Grenzübergang Rafah. Die Kritik löste bei der israelischen Regierung Empörung aus.

"Spiegel", "News": Deutsche Signa-Tochter insolvent

Wien - Am Freitagnachmittag hat eine deutsche Tochter der Signa Prime Selection laut den Magazinen "Der Spiegel" und "News" (beide online) Insolvenz angemeldet. Demnach stellte die Signa Real Estate Germany GmbH beim Amtsgericht Charlottenburg einen offiziellen Antrag auf Konkurs. Es trifft damit eine Deutschlandtochter der Signa Prime Selection, in der Firmengründer Rene Benko seine wertvollen Bestandsimmobilien gesammelt hat.

SPÖ und FPÖ verlangen "COFAG-Untersuchungsausschuss"

Wien - SPÖ und FPÖ haben sich auf einen Untersuchungsausschuss geeinigt. Das Verlangen wurde am Freitag im Nationalrat eingebracht und (ebenso wie das Gegenverlangen der ÖVP) dem Geschäftsordnungsausschuss zugewiesen. Konkret untersucht werden soll unter anderem die COVID-19-Finanzierungsagentur (COFAG). Im Visier habe man vor allem zwei Personen: Die Unternehmer Siegfried Wolf und Rene Benko, die bei der Vergabe von Hilfen bevorzugt behandelt worden seien, finden beide Fraktionen.

ÖVP verlangt U-Ausschuss gegen "rot-blauen Sumpf"

Wien - Die ÖVP reagiert auf den am Freitag von SPÖ und FPÖ angekündigten "COFAG-Untersuchungsausschuss" mit einem eigenen U-Ausschuss-Verlangen. Dieser solle sich mit dem "rot-blauen-Sumpf" beschäftigen, konkret mit den Regierungsbeteiligungen von SPÖ und FPÖ ab 2007, erklärte ÖVP-Abgeordneter Andreas Hanger in einem Pressestatement. Am Nachmittag wurde das Verlangen im Nationalrat eingebracht, und zwar unter dem Titel "Rot-blauer Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss".

Klimaaktivistin Anja Windl muss nach Protest nicht in U-Haft

Wien - Nach ihrer Überstellung in die Justizanstalt Josefstadt ist die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl am Freitag durch das Landesgericht Wien enthaftet worden. Ein entsprechender Antrag auf U-Haft der Staatsanwaltschaft sei abgelehnt worden, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA am Nachmittag mit. Die Deutsche war nach den Protestaktionen am Montag und am Dienstag durch die Polizei festgenommen und in die Justizanstalt überstellt worden, hieß.

Neue Medienförderung für Qualitätsjournalismus beschlossen

Wien - Mit einer einstimmig beschlossenen Strukturänderung beim Nationalfonds der Republik für Opfer des Nationalsozialismus und der Einrichtung eines neuen Fördertopfs für Qualitätsjournalismus hat der Nationalrat am Freitag seine Plenarwoche abgeschlossen. Zwischen Bund und Stadt Wien wurde zudem ein neues Abrechnungsmodell bei der Grundversorgung von Flüchtlingen testweise etabliert.

Niederlande: Partnersuche für Wilders wird schwierig

Amsterdam - Nach dem triumphierenden Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders hat in den Niederlanden das Pokerspiel um eine Regierungsbildung begonnen. Es wird eine schwierige Suche nach einer mehrheitsfähigen Koalition. Der Rechtsaußen Wilders (60) musste aber gleich am Freitag seine erste Abfuhr einkassieren. Die rechtsliberale Regierungspartei VVD des scheidenden Premier Mark Rutte lehnte es ab, nach 13 Jahren erneut an einer Regierung teilzunehmen.

