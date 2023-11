24 Hamas-Geiseln und 39 palästinensische Häftlinge frei

Gaza/Tel Aviv/Kairo - Am ersten Tag der Feuerpause zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hat das Vermittler-Land Katar die Freilassung von 13 israelischen, zehn thailändischen und einer philippinischen Geisel sowie von 39 palästinensischen Häftlingen bestätigt. Unter den 13 freigekommenen Israelis seien auch mehrere Doppelstaatler, sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al-Ansari, am Freitag.

Israel lädt belgischen und spanischen Botschafter vor

Rafah - Israel hat die Botschafter Belgiens und Spaniens vorgeladen, nachdem die Regierungschefs beider Länder Israel für seine Reaktion auf den Hamas-Angriff im Gazastreifen scharf kritisiert hatten. Israels Außenminister Eli Cohen habe "angeordnet, die Botschafter dieser Länder zu einem Gespräch über eine strenge Zurechtweisung einzuberufen", teilte sein Büro am Freitag mit. Cohen warf Alexander De Croo und Pedro S�nchez vor, mir ihren Äußerungen "den Terrorismus" zu unterstützen.

Signa schweigt zu Berichten über Insolvenz einer Tochter

Wien - Am Freitagnachmittag hat eine deutsche Tochter der Signa Prime Selection laut den Magazinen "Spiegel" und "News" (online) Insolvenz angemeldet. Demnach stellte die Signa Real Estate Germany GmbH beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin einen offiziellen Konkursantrag. Es trifft damit eine Deutschlandtochter der Signa Prime Selection, in der Firmengründer Rene Benko seine wertvollen Bestandsimmobilien gesammelt hat. Die Firma und ihr Sanierer ließen Anfragen unbeantwortet.

Schauspielerin Heidelinde Weis 83-jährig gestorben

Wien - Die Schauspielerin Heidelinde Weis ist am Freitag 83-jährig in Villach gestorben. Das meldeten am Abend mehrere Medien. Die gebürtige Villacherin, die drei Krebserkrankungen überwunden hat, verbrachte praktisch ihr ganzes Berufsleben in Deutschland, kehrte aber vor einigen Jahren nach Villach zurück. Im Lauf ihrer Karriere hat sie mehr als 100 Auftritte in Filmen und TV-Produktionen wie "Derrick", "Der Alte", "Traumschiff" oder der "Schwarzwaldklinik" absolviert.

Europäische Union will Zusammenarbeit mit Kanada vertiefen

Ottawa - Die Europäische Union und Kanada wollen künftig zu einer Reihe von Themen enger zusammenarbeiten. Unter anderem soll der Austausch zu Künstlicher Intelligenz (KI/AI), Klimathemen und beim Forschungsprogramm "Horizon Europe" intensiviert werden, hieß es zum Ende eines zweitägigen Gipfeltreffens mit Vertretern Kanadas und der Europäischen Kommission am Freitag in Neufundland.

Neue Medienförderung für Qualitätsjournalismus beschlossen

Wien - Mit einer einstimmig beschlossenen Strukturänderung beim Nationalfonds der Republik für Opfer des Nationalsozialismus und der Einrichtung eines neuen Fördertopfs für Qualitätsjournalismus hat der Nationalrat am Freitag seine Plenarwoche abgeschlossen. Zwischen Bund und Stadt Wien wurde zudem ein neues Abrechnungsmodell bei der Grundversorgung von Flüchtlingen testweise etabliert.

