Ukraine: 71 russische Drohnen in der Nacht abgeschossen

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag 71 russische Angriffsdrohnen abgeschossen. Die überwiegende Mehrheit der Shahed-Drohnen iranischer Bauart sei über der Hauptstadt-Region zerstört worden, teilte die Luftwaffe in Online-Netzwerken mit. Kiews Stadtverwaltung sprach vom größten Angriff auf die Hauptstadt seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022. Fünf Menschen wurden demnach verletzt, darunter ein elfjähriges Kind.

Mindestens neun Tote bei Brand in Shoppingmall in Pakistan

Karachi - Mindestens neun Menschen sind bei einem Feuer in einem Shoppingcenter in Pakistans größter Stadt Karachi gestorben. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, sagte Arshad Hussain von der Oberbezirksverwaltung der Stadt der Deutschen Presse-Agentur (dpa). 40 Personen wurden aus dem mehrstöckigen Gebäude evakuiert und in Krankenhäuser gebracht.

Abwanderung der Werbekunden könnte X 75 Mio. Dollar kosten

San Francisco - Die Online-Plattform X könnte laut einem Medienbericht bis Ende des Jahres bis zu 75 Millionen Dollar (68,71 Mio. Euro) an Werbeeinnahmen verlieren. Die "New York Times" berichtete am Freitag (Ortszeit), Dutzende große Unternehmen hätten ihre Marketingkampagnen auf X vorerst eingestellt.

43-Jähriger bei Unfall auf Bahnübergang in OÖ gestorben

Micheldorf - Ein 43-jähriger ukrainischer Staatsbürger ist Freitagmittag mit seinem Auto auf einem Bahnübergang in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) von einem Zug erfasst und getötet worden. Das Auto des Mannes kam am Gleis zwischen den heruntergelassenen Bahnschranken aus bisher unbekannten Gründen zum Stillstand. Der Lokführer leitete noch eine Notbremsung ein. Doch der Zug rammte das Auto und schleifte es 100 Meter mit, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Regierungs-Video zum Thema Gewalt gegen Frauen

Wien - Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am heutigen Samstag und den daran anschließenden 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen hat die Regierung ein gemeinsames Statement veröffentlicht. In einem Video, das Samstag früh auf allen Social Media Kanälen der Ministerinnen und Minister bzw. der Ressorts freigeschaltet wurde, artikulieren sie ihre Unterstützung für die UNO-Kampagne "Orange the world" gegen Gewalt an Frauen.

Sonderpädagogische Unterstützung an Schulen reicht nicht aus

Wien - In den Pflichtschulen gibt es deutlich mehr Schüler, die sonderpädagogische Unterstützung bräuchten, als Förderangebote. Laut einer vom Bildungsministerium in Auftrag gegebenen Studie haben 4,5 Prozent aller Pflichtschülerinnen und -schüler einen sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF). Jedoch gibt es gemäß einer 1992 festgelegten Regelung nur für maximal 2,7 Prozent der Schüler pro Bundesland zusätzliche Lehrkräfte vom Bund. Buben sind deutlich häufiger betroffen als Mädchen.

