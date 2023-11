Ukraine: 71 russische Drohnen in der Nacht abgeschossen

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag 71 russische Angriffsdrohnen abgeschossen. Die überwiegende Mehrheit der Shahed-Drohnen iranischer Bauart sei über der Hauptstadt-Region zerstört worden, teilte die Luftwaffe in Online-Netzwerken mit. Kiews Stadtverwaltung sprach vom größten Angriff auf die Hauptstadt seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022. Fünf Menschen wurden demnach verletzt, darunter ein elfjähriges Kind.

Schnee bringt Unfälle und Behinderungen in Österreich

Wien - Der Wintereinbruch hat am Samstag von Vorarlberg bis Niederösterreich zu Verkehrsbehinderungen geführt. Etliche Verbindungen wurden vorübergehend gesperrt, berichtete der ÖAMTC. Auf der Steyregger Brücke in Linz gab es demnach eine Massenkarambolage, die auf Blitzeis zurückzuführen sein dürfte. Betroffen waren laut ÖAMTC mindestens 14 Fahrzeuge, es gab mehrere Leichtverletzte.

Wasserrohrbruch in Wien-Ottakring mit großen Folgen

Wien - Ein Wasserrohr ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Ottakring geplatzt und hat schwere Schäden im Bereich Flötzersteig - Anton-Geiger-Weg sowie in der Demuthgasse verursacht. Betroffen war ein Transportrohr mit 70 Zentimetern Durchmesser, sagte ein Sprecher der zuständigen Magistratsabteilung 31 (Wiener Wasser). Das bedeutet einerseits, dass die Trinkwasserversorgung der umliegenden Bevölkerung nicht betroffen war, andererseits aber viel Wasser austrat.

Weitere 14 Hamas-Geiseln sollen freikommen

Jerusalem/Gaza - Israel hat von der islamistischen Terrororganisation Hamas eine Liste mit Geiseln erhalten, die am Samstag freigelassen werden sollen. Die Liste werde von Vertretern der Sicherheitskräfte geprüft, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit. Am zweiten Tag der Feuerpause will die Hamas nach israelischen Angaben 14 in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freilassen.

Mindestens neun Tote bei Brand in Shoppingmall in Pakistan

Karachi - Mindestens neun Menschen sind bei einem Feuer in einem Shoppingcenter in Pakistans größter Stadt Karachi gestorben. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, sagte Arshad Hussain von der Oberbezirksverwaltung der Stadt der Deutschen Presse-Agentur (dpa). 40 Personen wurden aus dem mehrstöckigen Gebäude evakuiert und in Krankenhäuser gebracht.

Drei Tote bei Feuer in Pariser Vorort

Paris - Bei einem Wohnhausbrand in einem Vorort von Paris sind in der Nacht auf Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Acht Bewohner wurden verletzt, ein Kind schwebte in Lebensgefahr, teilte die Polizeipräfektur mit. Bei dem Einsatz in Stains wurde außerdem ein Feuerwehrmann verletzt. 88 Brandbekämpfer waren mit 24 Fahrzeugen zu dem Feuer in dem sechsgeschoßigen Gebäude ausgerückt.

Schaffner und Buslenker sollen Mangelberufe werden

Wien - Eine Rekordzahl von 110 bundesweiten und 48 regionalen Berufen sieht der Begutachtungsentwurf zur neuen Mangelberufsliste vor. In der sogenannten Fachkräfteverordnung legt der Wirtschaftsminister diese für das jeweilige Folgejahr fest. Laut einer Aussendung von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) sind auch so genannte Green Jobs im Mobilitätsbereich neu dabei.

43-Jähriger bei Unfall auf Bahnübergang in OÖ gestorben

Micheldorf - Ein 43-jähriger ukrainischer Staatsbürger ist Freitagmittag mit seinem Auto auf einem Bahnübergang in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) von einem Zug erfasst und getötet worden. Das Auto des Mannes kam am Gleis zwischen den heruntergelassenen Bahnschranken aus bisher unbekannten Gründen zum Stillstand. Der Lokführer leitete noch eine Notbremsung ein. Doch der Zug rammte das Auto und schleifte es 100 Meter mit, berichtete die Polizei Oberösterreich.

