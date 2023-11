Abwerzger für Koalition nur mit "sauberer Volkspartei"

Innsbruck/Wien - Nach Bekanntwerden des Tonbands, auf dem der verstorbene Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek Vorwürfe gegen die ÖVP erhoben hatte, stellt Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger der Volkspartei die Koalitionsrute ins Fenster. Die Freiheitlichen würden nach der kommenden Wahl nur eine Koalition mit einer "sauberen ÖVP" eingehen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka dürfe weder in Koalitionsverhandlungen noch später eine Rolle spielen, sagte Abwerzger im APA-Gespräch.

Ukraine meldet schwere Drohnenangriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat Kiew in der Nacht auf Samstag nach ukrainischen Angaben erneut mit Drohnen angegriffen. Fünf Menschen seien verletzt worden, darunter auch ein elf Jahre altes Kind, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Mit Blick auf den Luftalarm, der insgesamt sechs Stunden lang herrschte, sprach er vom "schwersten Drohnenangriff" auf die ukrainische Hauptstadt seit Kriegsbeginn.

Schnee bringt Unfälle und Behinderungen in Österreich

Wien - Der Wintereinbruch hat am Samstag von Vorarlberg bis Niederösterreich zu Verkehrsbehinderungen geführt. Etliche Verbindungen wurden vorübergehend gesperrt, berichtete der ÖAMTC. Auf der Steyregger Brücke in Linz gab es demnach eine Massenkarambolage, die auf Blitzeis zurückzuführen sein dürfte. Betroffen waren laut Polizei 15 Fahrzeuge, es gab fünf Leichtverletzte, die vom Roten Kreuz in umliegende Spitäler transportiert wurden.

Weitere 14 Hamas-Geiseln sollen freikommen

Jerusalem/Gaza - Israel hat von der islamistischen Terrororganisation Hamas eine Liste mit Geiseln erhalten, die am Samstag freigelassen werden sollen. Die Liste werde von Vertretern der Sicherheitskräfte geprüft, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit. Am zweiten Tag der Feuerpause will die Hamas nach israelischen Angaben 14 in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freilassen.

Wasserrohrbruch in Wien-Ottakring mit großen Folgen

Wien - Ein Wasserrohr ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Ottakring geplatzt und hat schwere Schäden im Bereich Flötzersteig - Anton-Geiger-Weg sowie in der Demuthgasse verursacht. Betroffen war ein Transportrohr mit 70 Zentimetern Durchmesser, sagte ein Sprecher der zuständigen Magistratsabteilung 31 (Wiener Wasser). Das bedeutet einerseits, dass die Trinkwasserversorgung der umliegenden Bevölkerung nicht betroffen war, andererseits aber viel Wasser austrat.

Drei Tote bei Feuer in Pariser Vorort

Paris - Bei einem Wohnhausbrand in einem Vorort von Paris sind in der Nacht auf Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Acht Bewohner wurden verletzt, ein Kind schwebte in Lebensgefahr, teilte die Polizeipräfektur mit. Bei dem Einsatz in Stains wurde außerdem ein Feuerwehrmann verletzt. 88 Brandbekämpfer waren mit 24 Fahrzeugen zu dem Feuer in dem sechsgeschoßigen Gebäude ausgerückt.

Schaffner und Buslenker sollen Mangelberufe werden

Wien - Eine Rekordzahl von 110 bundesweiten und 48 regionalen Berufen sieht der Begutachtungsentwurf zur neuen Mangelberufsliste vor. In der sogenannten Fachkräfteverordnung legt der Wirtschaftsminister diese für das jeweilige Folgejahr fest. Laut einer Aussendung von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) sind auch so genannte Green Jobs im Mobilitätsbereich neu dabei.

