Hamas: Zweite Gruppe von Gaza-Geiseln befreit

Jerusalem/Gaza - Der bewaffnete Flügel der radikal-islamischen Hamas hat nach eigener Darstellung eine zweite Gruppe von Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Das gaben die Al-Qassam-Brigaden am späten Samstagabend in einer Erklärung bekannt. Aus katarischen Kreisen verlautete, dass die 13 israelischen und sieben ausländischen Geiseln auf dem Weg zur ägyptischen Grenze seien. Auch eine ägyptische Regierungsquelle bestätigte, die Geiseln seien auf dem Weg zum Grenzübergang Rafah.

Absturz eines Kleinflugzeuges am Kasberg forderte vier Tote

Grünau im Almtal - Ein Kleinflugzeug ist Samstagmittag am Kasberg in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) abgestürzt. Die vier Insassen konnten nach vier Stunden Suche nur noch tot geborgen werden. Die Opfer konnten laut Polizei Oberösterreich noch nicht eindeutig identifiziert werden. Gegen 12.00 Uhr wurde eine großangelegte Suchaktion nach dem Flugzeug gestartet. Einheiten der Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Rotem Kreuz rückten aus.

Signa-Homepage zeigte zumindest vorerst keine Inhalte mehr

Wien/Berlin - Seit Samstag sind auf der Homepage der angeschlagenen Signa des Tiroler Investors Rene Benko - zumindest vorerst - keine Inhalte mehr abrufbar. Auf https://www.signa.at/de/ fanden sich nachmittags und abends nur E-Mail-Pressekontakte sowie das Impressum. Der "Kurier" schrieb unter Berufung auf einen Sprecher von "Wartungsarbeiten". Eine erste deutsche Immo-Tochter des Konzerns hatte laut Medienberichten am Freitag einen Konkursantrag eingebracht.

Holodomor-Gedenktag in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Wien - Am Gedenktag der gezielt herbeigeführten Hungersnot von 1932 und 1933 ("Holodomor") hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Einstufung dieses sowjetischen Verbrechens als Völkermord für "extrem wichtig" erklärt. "Sie wollten uns demütigen, töten, ausrotten. Sie haben versagt", sagte Selenskyj am Samstag in einer Ansprache, in der er an die Hungerkatastrophe unter Sowjetführer Josef Stalin erinnerte. Auch in Österreich wurde des Holodomor gedacht.

Yul Brynners Kameras in Wien um 2,76 Mio. Euro versteigert

Wien/Hollywood - Zwei Kameras aus dem Nachlass von Hollywoodstar Yul Brynner haben bei einer Auktion in Wien zusammen 2,76 Millionen Euro eingebracht. Das teilte das Auktionshaus Leitz Photographica Auction am Samstag mit. Die 43. Leitz Photographica Auction fand in Wien statt, die beiden Leica MP-59 und MP-60 aus dem Besitz Brynners führten dabei die Exponate an und waren auf je 700.000 bis 800.000 Euro geschätzt.

Demi Lovato in Ischgl: Von "Pop-Demi" zu "Rock-Demi"

Ischgl/Los Angeles - Die US-amerikanische Popsängerin Demi Lovato hat Samstagabend mit dem "Top of the Mountain Opening Concert" die Skisaison in Ischgl musikalisch eröffnet. Mit ihrer reinen Frauenband kredenzte sie den 15.500 Besuchern Brachial-Rockiges, bei dem leise Zwischentöne wenig bis keinen Platz hatten. Ein Abend im Schnee, der überzeugte. Mit einer "neuen Demi."

Drei tote Frauen bei Feuer in Pariser Vorort

Paris - Bei einem Wohnhausbrand in einem Vorort von Paris sind in der Nacht auf Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Sechs Bewohner wurden verletzt, ein Kind schwebte in Lebensgefahr, teilte die Polizeipräfektur mit. Bei dem Einsatz in Stains wurde außerdem ein Feuerwehrmann verletzt. Bei den drei Todesopfern handelte es sich Behördenangaben zufolge um die Mieterin einer Wohnung im dritten Stock, ihre Schwester und eine Freundin.

Überschwemmungen in Kenia fordern 70 Tote

Nairobi - Bei sintflutartigen Regenfällen in Kenia sind nach Angaben von Präsident William Ruto 70 Menschen ums Leben gekommen. Zehntausende Menschen hätten ihre Häuser verlassen müssen, sagte Ruto am Samstag. Am Montag werde es ein Krisentreffen seines Kabinetts zum Umgang mit den Überschwemmungen geben. Meteorologen hätten weitere Regenfälle für die kommenden Tage vorhergesagt. Ruto sprach von einer "Notfallsituation".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red