Israel erhält Liste: Weitere Geiseln sollen freikommen

Jerusalem/Gaza - Israel hat eine Liste mit den Namen weiterer Geiseln erhalten, die demnach an diesem Sonntag freikommen sollen. Das teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am frühen Morgen mit. Sicherheitsbeamte würden die Liste überprüfen. Wie viele Geiseln am Sonntag freikommen könnten, wurde nicht mitgeteilt. Am Vortag hatte die islamistische Hamas eine zweite Gruppe von insgesamt 17 Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen.

Absturz eines Kleinflugzeuges am Kasberg forderte vier Tote

Grünau im Almtal - Ein Kleinflugzeug ist Samstagmittag am Kasberg in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) abgestürzt. Die vier Insassen konnten nach vier Stunden Suche nur noch tot geborgen werden. Die Opfer konnten laut Polizei Oberösterreich noch nicht eindeutig identifiziert werden. Gegen 12.00 Uhr wurde eine großangelegte Suchaktion nach dem Flugzeug gestartet. Einheiten der Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Rotem Kreuz rückten aus.

Signa-Homepage zeigte zumindest vorerst keine Inhalte mehr

Wien/Berlin - Seit Samstag sind auf der Homepage der angeschlagenen Signa des Tiroler Investors Rene Benko - zumindest vorerst - keine Inhalte mehr abrufbar. Auf https://www.signa.at/de/ fanden sich nachmittags und abends nur E-Mail-Pressekontakte sowie das Impressum. Der "Kurier" schrieb unter Berufung auf einen Sprecher von "Wartungsarbeiten". Eine erste deutsche Immo-Tochter des Konzerns hatte laut Medienberichten am Freitag einen Konkursantrag eingebracht.

ÖVP will Kickl und Gusenbauer in ihren U-Ausschuss laden

Wien - Die ÖVP wird Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und FPÖ-Chef Herbert Kickl als erste Auskunftspersonen in den von ihr initiierten "Rot-Blauen-Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss" laden. Das kündigte ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger gegenüber der APA an. Bei Kickl sollen Postenbesetzungen, Studien- und Inseratenvergaben bzw. Beschaffungen in seiner Zeit als Innenminister durchleuchtet werden. Gusenbauer soll Geldflüsse von Ren� Benkos Signa an ihn klären.

Bis 1. November rund 12.700 Betretungsverbote ausgesprochen

Wien - Bis 1. November sind in Österreich rund 12.700 Betretungs- und Annäherungsverbote verhängt worden. Diese Zahlen gaben Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP), Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Sonntag nach dem Beginn der internationalen Initiative "16 Tage gegen Gewalt" bekannt. Im gesamten Jahr 2022 waren es 14.643 Betretungs- und Annäherungsverbote.

Mindestens vier Menschen im Süden Indiens zu Tode getrampelt

Neu-Delhi - Mindestens vier Menschen sind bei einer Massenpanik an einer Universität in Südindien zu Tode getrampelt worden. Dutzende weitere wurden bei dem Vorfall am Samstag an einer teilüberdachten Freiluftbühne auf dem Gelände der Cochin Universität für Wissenschaft und Technologie (CUSAT) im südwestlichen Bundesstaat Kerala verletzt, wie örtliche Beamte und Medien berichteten. Demnach sollte dort am Abend ein Konzert stattfinden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red