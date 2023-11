Am Sonntag sollen laut Bericht 13 Hamas-Geiseln freikommen

Tel Aviv/Gaza - Am dritten Tag der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas sollen einem Medienbericht zufolge 13 weitere Geiseln der Hamas freikommen. Wie die Nachrichtenseite "ynet" Sonntag früh unter Berufung auf israelische Beamte berichtete, legte die Hamas Israel eine Liste von 13 Geiseln vor, die am Sonntag freigelassen werden sollen. Demnach sei zu erwarten, dass sich diesmal auch US-amerikanische Staatsbürger darunter befinden, hieß es.

Russland meldet Abwehr von 20 ukrainischen Kampfdrohnen

Moskau - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht 20 ukrainische Drohnen über eigenem Staatsgebiet abgefangen. Betroffen seien die Regionen Brjansk, Kaluga, Tula und das Moskauer Umland, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal mit. Zuvor war von elf abgeschossenen Drohnen die Rede gewesen.

Klimaexperte: Fossile Interessen dominieren Klimakonferenz

Wien/Dubai - Klimapolitik-Experte Reinhard Steurer erwartet von der Ende November beginnenden Klimakonferenz COP28 in Dubai keine nennenswerten Ergebnisse. Denn diese finde in einem Ölstaat statt und werde vom CEO eines Ölkonzerns geleitet. "Viel offensichtlicher wird es nicht mehr, dass es nicht primär um Klimaschutz, sondern um die Verteidigung fossiler Interessen geht", sagte der Professor der Universität für Bodenkultur (Boku) in einem Interview mit der APA - Austria Presse Agentur.

Asylanträge weiter rückläufig

Wien - Die Zahl der Asylanträge ist auch im Oktober und November rückläufig. Laut Zahlen des Innenministeriums suchten im Oktober 9.893 Personen in Österreich um Asyl an, das sind um 46 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs - die noch vorläufigen Zahlen für November sehen ähnlich aus. Insgesamt wurden bis Oktober heuer 53.641 Asylanträge gestellt, das ist ein Rückgang um 42 Prozent im Vergleich zu den ersten zehn Monaten des Jahres 2022.

ÖVP will Kickl und Gusenbauer in ihren U-Ausschuss laden

Wien - Die ÖVP wird Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und FPÖ-Chef Herbert Kickl als erste Auskunftspersonen in den von ihr initiierten "Rot-Blauen-Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss" laden. Das kündigte ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger gegenüber der APA an. Bei Kickl sollen Postenbesetzungen, Studien- und Inseratenvergaben bzw. Beschaffungen in seiner Zeit als Innenminister durchleuchtet werden. Gusenbauer soll Geldflüsse von Ren? Benkos Signa an ihn klären.

Bis 1. November rund 12.700 Betretungsverbote ausgesprochen

Wien - Bis 1. November sind in Österreich rund 12.700 Betretungs- und Annäherungsverbote verhängt worden. Diese Zahlen gaben Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP), Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Sonntag nach dem Beginn der internationalen Initiative "16 Tage gegen Gewalt" bekannt. Im gesamten Jahr 2022 waren es 14.643 Betretungs- und Annäherungsverbote.

