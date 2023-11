"Wartungsarbeiten" an Signa(-Homepage) dauerten Sonntag an

Wien/Berlin - Die "Wartungsarbeiten" an der Homepage des Signa-Konzerns und vor allem auch jene am Benko-Firmengeflecht selbst haben am Sonntag angedauert. Auf der Website (https://www.signa.at) fanden sich wie seit dem Vortag nur Pressekontakte und Impressum. Laut gesicherten APA-Informationen vom Sonntagvormittag laufen weiter Verhandlungen mit Hedgefonds. Sollten diese scheitern, "führt kein Weg an der Pleite des Imperiums vorbei", so ein Insider zur APA. Es laufe "ein letzter Versuch".

Am Sonntag sollen laut Bericht 13 Hamas-Geiseln freikommen

Tel Aviv/Gaza - Am dritten Tag der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas sollen einem Medienbericht zufolge 13 weitere Geiseln der Hamas freikommen. Wie die Nachrichtenseite "ynet" Sonntag früh unter Berufung auf israelische Beamte berichtete, legte die Hamas Israel eine Liste von 13 Geiseln vor, die am Sonntag freigelassen werden sollen. Demnach sei zu erwarten, dass sich diesmal auch US-amerikanische Staatsbürger darunter befinden, hieß es.

KV-Streit - Handelsgewerkschaft GPA hat ÖGB-Streikfreigabe

Wien - Nachdem ÖGB-Chef Wolfgang Katzian erst am Freitag wegen stockender KV-Verhandlungen mit einer Ausweitung von (Warn-)Streiks im Handel, der Metallindustrie und den Sozialberufen gedroht hat, gibt es nun eine ÖGB-Streikfreigabe für den Handel. "Bislang sind die Arbeitgeber nicht zu einem Abschluss mit Dauerwirkung auf die Gehälter über der zugrundeliegenden rollierenden Inflationsrate bereit", hieß es als Begründung in einer Aussendung der Teilgewerkschaft GPA am Sonntag.

Russland meldet Abwehr von 20 ukrainischen Kampfdrohnen

Moskau - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht 20 ukrainische Drohnen über eigenem Staatsgebiet abgefangen. Betroffen seien die Regionen Brjansk, Kaluga, Tula und das Moskauer Umland, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal mit. Zuvor war von elf abgeschossenen Drohnen die Rede gewesen.

Klimaexperte: Fossile Interessen dominieren Klimakonferenz

Wien/Dubai - Klimapolitik-Experte Reinhard Steurer erwartet von der Ende November beginnenden Klimakonferenz COP28 in Dubai keine nennenswerten Ergebnisse. Denn diese finde in einem Ölstaat statt und werde vom CEO eines Ölkonzerns geleitet. "Viel offensichtlicher wird es nicht mehr, dass es nicht primär um Klimaschutz, sondern um die Verteidigung fossiler Interessen geht", sagte der Professor der Universität für Bodenkultur (Boku) in einem Interview mit der APA - Austria Presse Agentur.

Obduktion der vier Opfer nach Flugzeugabsturz am Kasberg

Grünau im Almtal - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges am Kasberg in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) hat die Staatsanwaltschaft Wels eine Obduktion angeordnet. Die Insassen des Flugzeuges konnten am Samstagnachmittag nur noch tot geborgen werden. Bei den zwei Männern und zwei Frauen handle es sich wohl um tschechische Staatsbürger. Die Polizei arbeite mit Hochdruck daran, die Verunglückten zweifelsfrei zu identifizieren, sagte Polizeisprecherin Barbara Riedl im Gespräch mit der APA.

Vater und Sohn von tiefwinterlicher Rax gerettet

Reichenau an der Rax - Zwei Männer - Vater und Sohn - sind am Samstagabend von der tiefwinterlichen Rax gerettet worden. Die Einsatzkräfte hätten sich vor mehreren Herausforderungen gesehen, berichtete die Bergrettung Reichenau. So habe nach der Alarmierung kein Telefonkontakt mehr zu den Männern hergestellt werden können, die Wetterbedingungen hätten weder den Einsatz eines Hubschraubers noch einer Drohne zwecks genauer Ortung zugelassen. Nicht zuletzt ist die Raxseilbahn aktuell in Revision.

