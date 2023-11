Am Sonntag sollen laut Bericht 13 Hamas-Geiseln freikommen

Tel Aviv/Gaza - Am dritten Tag der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas sollen einem Medienbericht zufolge 13 weitere Geiseln der Hamas freikommen. Wie die Nachrichtenseite "ynet" Sonntag früh unter Berufung auf israelische Beamte berichtete, legte die Hamas Israel eine Liste von 13 Geiseln vor, die am Sonntag freigelassen werden sollen. Demnach sei zu erwarten, dass sich diesmal auch US-amerikanische Staatsbürger darunter befinden, hieß es.

"Wartungsarbeiten" an Signa(-Homepage) dauerten Sonntag an

Wien/Berlin - Die "Wartungsarbeiten" an der Homepage des Signa-Konzerns und vor allem auch jene am Benko-Firmengeflecht selbst haben am Sonntag angedauert. Auf der Website (https://www.signa.at) fanden sich wie seit dem Vortag nur Pressekontakte und Impressum. Laut gesicherten APA-Informationen vom Sonntagvormittag laufen weiter Verhandlungen mit Hedgefonds. Sollten diese scheitern, "führt kein Weg an der Pleite des Imperiums vorbei", so ein Insider zur APA. Es laufe "ein letzter Versuch".

Wifo-Chef: Signa dürfte kein Einzelfall bleiben

Wien - Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr glaubt, dass nicht nur der Signa-Konzern von Ren? Benko durch die gestiegenen Zinsen in Schwierigkeiten geraten ist. Wahrscheinlich werde man solche Probleme, wie sie jetzt bei Signa bestehen, in den nächsten Monaten und Jahren auch in anderen Unternehmen in ganz Europa sehen, sagte Felbermayr am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Das Wifo gehe aber "nicht davon aus, dass es zu einer Finanzmarktkrise mit den Banken im Zentrum kommen könnte".

KV-Streit - Handelsgewerkschaft GPA hat ÖGB-Streikfreigabe

Wien - Nachdem ÖGB-Chef Wolfgang Katzian erst am Freitag wegen stockender KV-Verhandlungen mit einer Ausweitung von (Warn-)Streiks im Handel, der Metallindustrie und den Sozialberufen gedroht hat, gibt es nun eine ÖGB-Streikfreigabe für den Handel. "Bislang sind die Arbeitgeber nicht zu einem Abschluss mit Dauerwirkung auf die Gehälter über der zugrundeliegenden rollierenden Inflationsrate bereit", hieß es als Begründung in einer Aussendung der Teilgewerkschaft GPA am Sonntag.

Wasserrohrbruch in Wien-Ottakring soll Montag behoben sein

Wien - Die Schäden im Wiener Trinkwassersystem nach dem Wasserrohrbruch in Wien-Ottakring sollen im Laufe des Montags behoben sein. "Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Rohr, und zwar Tag und Nacht", sagte ein Sprecher der zuständigen Magistratsabteilung 31 (Wiener Wasser) am Sonntag zur APA. Mehr Zeit werden die Reparaturen an der Straße im betroffenen Kreuzungsbereich Flötzersteig-Anton-Geiger-Weg in Anspruch nehmen. "Wir sind hier in engem Kontakt mit den Kollegen vom Straßenbau."

Russland meldet Abwehr von Drohnen und Raketen

Moskau - Russland hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen ukrainischen Raketenangriff sowie mehrere Drohnenangriffe auf russische Regionen abgewehrt. Die russische Luftwaffe habe über dem Asowschen Meer zwei Raketen abgeschossen, die auf russisches Gebiet zusteuerten, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Zuvor hatte es Drohnenangriffe auf drei Regionen an der Grenze zur Ukraine, zu Belarus und im Zentrum des Landes sowie auf die Hauptstadtregion gemeldet.

"Hilfsbereiter" Mann bestahl monatelang Wiener Pensionistin

Wien - Ein 55-Jähriger hat monatelang eine Pensionistin in Wien-Wieden bestohlen und dabei vorgegeben, ihr zu helfen. In der Nacht auf Samstag war laut Polizeisprecher Mattias Schuster damit Schluss. Der 87-jährigen Frau waren Abbuchungen von ihrem Konto aufgefallen. Sie alarmierte die Polizei, die den Mann zur Rede stellte. Der portugiesische Staatsbürger gestand die ihm zur Last gelegten Fakten und gab an, aus Geldnot gehandelt zu haben.

