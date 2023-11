Hamas-Terroristen ließen nach Tauziehen weitere Geiseln frei

Tel Aviv/Gaza - Während der mehrtägigen Feuerpause im Gaza-Krieg sind seit Freitag insgesamt 58 Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas freigekommen. Eine dritte Gruppe traf am Sonntag in Israel ein. Im Gegenzug zu den 17 Freigelassenen sollten wie am Vortag erneut 39 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Der Austausch ist Teil der von Katar vermittelten Vereinbarung über eine viertägige Feuerpause, die mindestens bis Dienstag dauern soll.

"Letzer Versuch" zur Rettung von Benkos Signa

Wien/Berlin - Die "Wartungsarbeiten" an der Homepage des Signa-Konzerns sind Sonntag zwar beendet gewesen und die Seite zeigte nach deren vorübergehenden Verschwinden wieder Inhalte. Die Arbeiten am Benko-Firmengeflecht selbst haben aber angedauert. Gesucht wurde weiter ein Investor, der etwa eine halbe Milliarde Euro kurzfristig - und teuer - bereitstellt, ging aus Insiderinformationen hervor. Konzern und Sanierer kommunizierten nicht.

Kämpfe in Sierra Leone nach Angriff auf Waffenlager

Freetown - In Sierra Leone sind nach dem Angriff auf ein Waffenlager in der Hauptstadt Freetown Kämpfe ausgebrochen. Mehrere Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP von Schüssen und Explosionen in mehreren Vierteln. Die Regierung des westafrikanischen Staats verhängte eine landesweite Ausgangssperre und erklärte, die Lage im Griff zu haben. Die Regierung räumte ein, dass nach Angriffen auch zahlreiche Häftlinge aus dem Zentralgefängnis des Landes entkamen.

Früher und heftiger Wintereinbruch trifft Südosteuropa

Athen/Sofia/Bukarest - Ein für Ende November außergewöhnlich heftiger Wintereinbruch hat Südosteuropa heftig getroffen. Vor allem Bulgarien, wo ein Mann erfror, Rumänien, Griechenland und die Türkei hatten mit Schnee, Regen und Sturm zu kämpfen. In der Ägäis bei der griechischen Insel Lesbos sank ein Frachter. 13 Besatzungsmitglieder wurden am Sonntag vermisst, ein Schiffbrüchiger wurde gerettet. Die Wetterprognose verhieß weitere Kapriolen.

Wifo-Chef: Signa dürfte kein Einzelfall bleiben

Wien - Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr glaubt, dass nicht nur der Signa-Konzern von Ren� Benko durch die gestiegenen Zinsen in Schwierigkeiten geraten ist. Wahrscheinlich werde man solche Probleme, wie sie jetzt bei Signa bestehen, in den nächsten Monaten und Jahren auch in anderen Unternehmen in ganz Europa sehen, sagte Felbermayr am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Das Wifo gehe aber "nicht davon aus, dass es zu einer Finanzmarktkrise mit den Banken im Zentrum kommen könnte".

Mann springt auf Flucht vor der Polizei in eiskalte Salzach

Werfen/Tenneck - Die Wasserrettung und die Feuerwehr haben Sonntagmittag zwischen Werfen und Tenneck einen Mann aus der Salzach gerettet. Der Mann flüchtete zuvor von der Polizei und sprang in das eiskalte Wasser. Er wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber nach Salzburg ins Unfallkrankenhaus geflogen, bestätigte eine Sprecherin der Polizei Salzburg auf APA-Anfrage.

