Hamas strebt nach Geisel-Freilassung längere Feuerpause an

Tel Aviv/Gaza - Die Terrororganisation Hamas hat am Sonntag weitere israelische Geiseln freigelassen und den Wunsch nach einer Verlängerung der bis Dienstag befristeten Feuerpause geäußert. Nachdem am Sonntag eine dritte Geiselgruppe in Israel eingetroffen ist, haben die Terroristen insgesamt 58 Verschleppten die Freiheit zurückgegeben. Mit einer längeren Waffenpause verfolgt die Hamas das Ziel, mehr palästinensische Häftlinge freizubekommen, wie sie am Abend mitteilte.

"Letzer Versuch" zur Rettung von Benkos Signa

Wien/Berlin - Die "Wartungsarbeiten" an der Homepage des Signa-Konzerns sind Sonntag zwar beendet gewesen und die Seite zeigte nach deren vorübergehenden Verschwinden wieder Inhalte. Die Arbeiten am Benko-Firmengeflecht selbst haben aber angedauert. Gesucht wurde weiter ein Investor, der etwa eine halbe Milliarde Euro kurzfristig - und teuer - bereitstellt, ging aus Insiderinformationen hervor. Konzern und Sanierer kommunizierten nicht.

Wifo-Chef: Signa dürfte kein Einzelfall bleiben

Wien - Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr glaubt, dass nicht nur der Signa-Konzern von Ren� Benko durch die gestiegenen Zinsen in Schwierigkeiten geraten ist. Wahrscheinlich werde man solche Probleme, wie sie jetzt bei Signa bestehen, in den nächsten Monaten und Jahren auch in anderen Unternehmen in ganz Europa sehen, sagte Felbermayr am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Das Wifo gehe aber "nicht davon aus, dass es zu einer Finanzmarktkrise mit den Banken im Zentrum kommen könnte".

Wintereinbruch: Selenskyj weist auf Lage der Soldaten hin

Kiew (Kyjiw) - Angesichts des Wintereinbruchs in der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bevölkerung auf die besonders schwierige Lage der Soldaten an der Front hingewiesen. "Jetzt, wo es so schwierig ist, wo die Bedingungen so schwierig sind, sollten wir alle denjenigen besonders dankbar sein, die die Verteidigung unseres Landes aufrechterhalten", sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner Videoansprache.

Kämpfe in Sierra Leone nach Angriff auf Waffenlager

Freetown - In Sierra Leone sind nach dem Angriff auf ein Waffenlager in der Hauptstadt Freetown Kämpfe ausgebrochen. Mehrere Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP von Schüssen und Explosionen in mehreren Vierteln. Die Regierung des westafrikanischen Staats verhängte eine landesweite Ausgangssperre und erklärte, die Lage im Griff zu haben. Die Regierung räumte ein, dass nach Angriffen auch zahlreiche Häftlinge aus dem Zentralgefängnis des Landes entkamen.

Stadt Salzburg: 58,3 Prozent gegen unterirdischen S-LINK

Salzburg - Die Bevölkerung der Stadt Salzburg hat am Sonntag über die geplante Regionalstadtbahn S-LINK abgestimmt. Dabei sprachen sich 58,3 Prozent gegen das milliardenschwere Projekt in seiner derzeitigen Form aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 22,35 Prozent. Das Ergebnis ist für die Stadtpolitik jedoch nicht bindend. Zudem hat die Landesregierung schon vor Wochen eine landesweite Befragung zum umstrittenen Vorhaben bis Mitte 2024 angekündigt - dann mit politisch verbindlichem Resultat.

Kärntner Hotelbrand wegen Reparaturarbeit an Solaranlage

Hermagor - Die Ursache für den Brand eines 40-Betten-Hotels am Samstag am Nassfeld (Bezirk Hermagor) steht fest: Am Vortag durchgeführte Reparaturarbeiten an der Solarinstallation der Hotelanlage dürften laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten dazu geführt haben. Das Feuer zerstörte das gesamte Dach, die konkrete Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest, wurde aber auf Millionenhöhe geschätzt.

