Hamas bekennt sich zu Anschlag in Jerusalem

Tel Aviv/Gaza - Die radikale Palästinenserorganisation Hamas hat sich zum Anschlag auf eine Bushaltestelle in Jerusalem mit mindestens drei Toten bekannt. Das Attentat sei die "natürliche Antwort auf die beispiellosen Verbrechen der Besatzer (Israels, Anm.) im Gazastreifen und gegen Kinder in Jenin", hieß es in einer Stellungnahme vom Donnerstag. Kurz zuvor war die Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas verlängert worden.

Insolvenzverwalter traut sich Einschätzung erst in Wochen zu

Wien - Der Insolvenzverwalter der Signa Holding, der Anwalt Christof Stapf, traut sich erst in einigen Wochen eine Einschätzung zu, ob der Plan, die mit 5 Mrd. Euro verschuldete Firma zu sanieren, hält. Erst bei der Berichtstagsatzung am 19. Dezember "wird sich eine Einschätzung treffen lassen, wie realistisch der vorgelegte Finanzplan ist und ob ein Sanierungsplan erfüllt werden kann", erklärte Stapf am Donnerstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Kern-Firma kauft Siemens-Loks im Milliardenwert

Wien/München - Die Wiener European Locomotive Leasing (ELL), bei der Ex-Kanzler, -SPÖ- und -ÖBB-Chef Christian Kern die Geschäfte führt, sorgt für einen Großauftrag bei Siemens. Die ELL hat mit Siemens Mobility einen Vertrag über den Kauf von bis zu 200 weiteren "Vectron"-Loks unterzeichnet. Offiziell herrscht zum Auftragswert Stillschweigen, doch laut APA-Informationen geht es um bis rund eine Milliarde Euro. Geliefert wird ab 2025.

EU-Dissens bei OSZE-Tagung - Schallenberg traf Lawrow

Skopje - Im Zeichen bröckelnder europäischer Einigkeit in der Ukraine-Frage hat am Donnerstag in Skopje die zweitägige Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) begonnen. Während die Ukraine, Polen und die Balten-Staaten das Treffen aus Protest gegen die Teilnahme des russischen Außenministers Sergej Lawrow boykottierten, traf dieser mehrere EU-Amtskollegen, darunter Alexander Schallenberg (ÖVP), der die anderen OSZE-Staaten scharf kritisierte.

Teuerung in Österreich doppelt so hoch wie in der Eurozone

Wien - Während die Inflation im Euroraum weiter sinkt und nach einer Eurostat-Schätzung im November nur noch 2,4 Prozent betragen hat, ist die Teuerungsrate in Österreich laut Schnellschätzung der Statistik Austria mit 5,4 Prozent nach wie vor genauso hoch wie im Oktober. Der auf europäischer Ebene vergleichbare Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Jahresabstand um 4,9 Prozent. Gegenüber dem Vormonat Oktober ist das Preisniveau in Österreich um 0,4 Prozent gestiegen.

Regierung verteidigt Reform der Spendenabsetzbarkeit

Wien - Die Bundesregierung hat am Donnerstag die geplante Reform der Spendenabsetzbarkeit vorgestellt, die im Dezember vom Nationalrat beschlossen werden soll. Sie wird an die Gemeinnützigkeit der Organisationen generell geknüpft, was Verfahrensvereinfachungen bringt und 45.000 Vereine zusätzlich zu potenziellen Profiteuren macht. Zuletzt geäußerte NGO-Einwände stießen bei der Präsentation auf wenig Verständnis, rechtliche Bedenken sollen aber noch geprüft werden.

Warnstreiks im Handel beginnen

Wien - Die heurigen Kollektivvertragsverhandlungen bergen viel Zündstoff. Von heute bis inklusive Samstag finden österreichweit in mehr als 300 Handelsgeschäften Warnstreiks statt, in denen die Beschäftigten einige Stunden ihre Arbeit niederlegen. Bestreikt werden alle Branchen vom Buchhandel über große Modeketten bis hin zu Supermärkten, sagte GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger am Donnerstag. Damit fallen die Warnstreiks mitten in den Start der Adventzeit.

Wetterwarnung wegen Regen, Schnee und Glatteis

Wien - Der Dezember bringt zum Einstand standesgemäß Regen, Schnee und Glatteis. Geosphere Austria gab am Donnerstag Wetterwarnungen aus: Am Freitag werde es verbreitet Regen und teils auch Schneefall geben, kurzfristig sei Glatteis möglich. Am Samstag komme "wahrscheinlich in ganz Österreich" Neuschnee und damit drohen Verkehrsprobleme.

