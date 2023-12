Berichte von schweren Kämpfen im südlichen Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat in der Nacht zum Samstag Medienberichten zufolge Ziele der islamistischen Hamas und anderer Terrorgruppen im südlichen Gazastreifen massiv angegriffen. Aus dem südlichen Teil des abgeriegelten Gebiets wurden nach Berichten israelischer Medien schwere Kämpfe gemeldet. Sie konzentrierten sich auf die Gegend um Chan Junis. In der Stadt sollen sich Teile der Hamas-Führung aufgehalten haben.

Österreich blickt nach Hamburg zur Auslosung der EM 2024

Hamburg - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft blickt am Samstag (18.00 Uhr/live Servus TV) nach Hamburg, wo in der Elbphilharmonie die Auslosung der sechs Gruppen für die EURO 2024 (14. Juni bis 14. Juli) vorgenommen wird. Österreich wird aus Topf zwei gezogen, daher wartet zumindest ein großes Kaliber aus Topf eins. Kandidaten sind Gastgeber Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal und England.

Lebenslang für "Dexter" in Mafia-Prozess in Wien

Wien - Der mutmaßliche Mafia-Pate mit dem Spitznamen "Dexter", der innerhalb von zwei Jahren den Verkauf von mehreren 100 Kilogramm Heroin und Kokain in Wien organisiert haben soll, ist am Freitagabend am Landesgericht nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zuvor waren stundenlang die 333 Einzelfragen an die Geschworenen verlesen worden, ein Prozedere, das sich bei der Urteilsverkündung wiederholte.

Putin ordnet erneute Vergrößerung der russischen Armee an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Mehr als eineinhalb Jahre nach Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine erneute Vergrößerung seiner Armee angeordnet. Die Zahl der bewaffneten Kräfte soll auf rund 1,32 Millionen erhöht werden, wie aus einem am Freitag vom Kreml veröffentlichten Dekret hervorgeht. Das wäre eine Steigerung um 170.000 Vertragssoldaten und Wehrdienstleistende. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte indes eine Einberufungsreform an.

Islamische Glaubensgemeinschaft wählt Spitze

Wien - Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) wählt am Samstag ihre Spitze. Zu großen Änderungen dürfte es dabei nicht kommen, neben der Liste des amtierenden Präsidenten Ümit Vural stellt sich keine weitere der Wahl. Auch sein 15-köpfiger Vorschlag für den Obersten Rat, an dessen Spitze er als Präsident steht, besteht zu zwei Drittel aus Personen, die auch in der aktuellen Periode im Rat vertreten waren. Ein Ergebnis ist erst am Abend zu erwarten.

Juristische Niederlagen für Trump in Washington

Washington - Gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump laufen mehrere Verfahren - am Freitag musste er gleich zwei Niederlagen einstecken. Die zuständige Richterin in seinem Bundesverfahren im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug wies in Washington Trumps Antrag auf Abweisung der Klage ab. Der Republikaner hatte diesen mit der Immunität des Präsidentenamts begründet. Mit dem Argument der Immunität scheiterte Trump auch in einem weiteren Verfahren in Washington.

