Bericht: "Sportliche" Bewertung von Signa-Prestigeimmobilien

Wien/Berlin - Das Berliner Upper West ist eine der Prestigeimmobilien im Portfolio von Ren� Benkos Signa Prime Selection. Ein Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zeigt hier exemplarisch "sportliche" Bewertungen in den Konzern-Büchern. Trotz der Turbulenzen, die durch das Ende der Ära des billigen Geldes gerade im Immo-Sektor ausgelöst wurden, stand der 35-stöckige Turm Ende 2022 mit mehr als 700 Mio. Euro in den Büchern - dem 45-fachen der Mieteinnahmen des Gebäudes.

Verkehrschaos durch Schnee in weiten Teilen Österreichs

Innsbruck/Bregenz/Linz - Ergiebiger Schneefall hat am Samstag in weiten Teilen Österreichs zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Tiefwinterliche Fahrverhältnisse sorgten nicht nur ganz im Westen - Vorarlberg und Tirol -, sondern auch in Ober- und Niederösterreich zu Problemen. Die Wiener Außenring Autobahn A21 in Niederösterreich wurde aufgrund mehrerer hängen gebliebener Fahrzeuge Samstagmittag in beide Richtungen gesperrt.

Schwere Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat sein Bombardement im südlichen Gazastreifen am zweiten Tag nach Auslaufen der Feuerpause verstärkt. Wie die Armee am Samstag in der Früh mitteilte, hätten Kampfflugzeuge in der Nacht in der Gegend der Stadt Khan Younis mehr als 50 Ziele bombardiert. Terroristen und Infrastruktur der islamistischen Hamas seien zudem in der Gegend von Beit Lahia mit Panzern und gezielten Luftschlägen attackiert worden, hieß es weiter.

Brandstätter will NEOS-Spitzenkandidat bei EU-Wahl werden

Wien - Der pinke Nationalratsabgeordnete Helmut Brandstätter will wie erwartet für die NEOS bei der EU-Wahl im Juni antreten: "Ich möchte für ein friedliches, starkes Europa arbeiten und möchte mich deswegen bei den NEOS bewerben, Spitzenkandidat für diese Europawahl zu werden", verkündete der 68-Jährige am Samstag in einem Video. Kommenden Dienstag starten die NEOS ihren Prozess zur Kandidaten-Vorwahl.

Grubenunglück mit womöglich Dutzenden Toten in Sambia

Lusaka - Nach einem Grubenunglück in Chingola im Kupfergürtel von Sambia sind vermutlich etwa 30 Bergleute eingeschlossen oder verschüttet worden. Es wird befürchtet, dass sie in der Mine ertrunken sind. "Unsere Gebete sind mit den Familien der Toten", sagte der sambische Präsident Hakainde Hichilema, der den Rettungskräften für ihren Einsatz an der Unglücksstelle dankte. Dem Grubeneinsturz am Freitag waren schwere Regenfälle vorausgegangen.

Ratingagentur Fitch: Griechenland wieder anlagewürdig

Athen - Griechenland ist auch für Fitch wieder anlagewürdig: Die Ratingagentur hat am späten Freitagabend die Kreditwürdigkeit des südeuropäischen Euro-Landes auf "BBB-" hochgestuft - bei "stabilem Ausblick". Die griechische Regierung begrüßte das. Finanzminister Kostis Chatzidakis sprach am Samstag von einem großen nationalen Erfolg. Athens Kreditwürdigkeit war wegen der Schuldenkrise 2010 auf "Ramsch"-Status mit hohem Ausfallrisiko herabgestuft worden.

Wintereinbruch setzte süddeutschem Bahn- und Flugverkehr zu

München (Bayern) - Kein Flugbetrieb, ein abgesagtes Bundesliga-Spiel, Staus und ausgefallene Züge: Schnee und Eis haben in Bayern am Samstag zu großen Beeinträchtigungen geführt. Am Münchner Flughafen ist der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt worden, wie ein Sprecher am Morgen mitteilte. Das Bundesliga-Heimspiel von FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin am Nachmittag wurde abgesagt. Zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München mussten gesperrt werden.

USA fördern E-Autos mit Batteriemodulen aus China nicht mehr

Washington - Die US-Regierung will Elektroautos mit Batteriebauteilen aus China oder anderen "rivalisierenden Ländern" von staatlichen Subventionen ausnehmen. Ab 2024 soll der Kauf von E-Autos nur noch gefördert werden, wenn diese "keinerlei Batteriebauteile" enthalten, die in China, Russland, Nordkorea oder im Iran hergestellt oder zusammengebaut wurden, teilte das Finanzministerium in Washington am Freitag mit. Man wolle so "die Sicherheit der amerikanischen Lieferketten" stärken.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red