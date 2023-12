Bericht: "Sportliche" Bewertung von Signa-Prestigeimmobilien

Wien/Berlin - Das Berliner Upper West ist eine der Prestigeimmobilien im Portfolio von Ren� Benkos Signa Prime Selection. Ein Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zeigt hier exemplarisch "sportliche" Bewertungen in den Konzern-Büchern. Trotz der Turbulenzen, die durch das Ende der Ära des billigen Geldes gerade im Immo-Sektor ausgelöst wurden, stand der 35-stöckige Turm Ende 2022 mit mehr als 700 Mio. Euro in den Büchern - dem 45-fachen der Mieteinnahmen des Gebäudes.

Schwere Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat sein Bombardement im südlichen Gazastreifen am zweiten Tag nach Auslaufen der Feuerpause verstärkt. Wie die Armee am Samstag in der Früh mitteilte, hätten Kampfflugzeuge in der Nacht in der Gegend der Stadt Khan Younis mehr als 50 Ziele bombardiert. Terroristen und Infrastruktur der islamistischen Hamas seien zudem in der Gegend von Beit Lahia mit Panzern und gezielten Luftschlägen attackiert worden, hieß es weiter.

SVP will Mitte-Rechts Koalition mit vier Partnern

Bozen/Innsbruck - Mehr als einen Monat nach ihrer empfindlichen Wahlniederlage bei der Südtiroler Landtagswahl am 22. Oktober macht die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) nun langsam, aber sicher Nägel mit Köpfen. Der Parteiausschuss beschloss am Samstag mehrheitlich, eine Mitte-Rechts-Koalition mit vier weiteren Partnern zu verhandeln: Den Freiheitlichen, Fratelli d`Italia, der Lega und La Civica. Südtirol dürfte daher künftig von einer Fünferkoalition regiert werden.

DSN-Direktor: "Staatsschutz bei Kompetenzen EU-Schlusslicht"

Wien - Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) feiert dieser Tage ihr zweijähriges Bestehen. Die Nachfolgebehörde des BVT hat zuletzt mehrere Radikalislamisten aus dem Verkehr gezogen, denen vorgeworfen wird, Anschläge auf die Regenbogenparade in Wien bzw. am Wiener Hauptbahnhof geplant zu haben. Ohne entsprechende Hinweise aus dem Ausland wäre es kaum zu den Festnahmen der Verdächtigen gekommen, gibt DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner zu bedenken.

Grubenunglück mit womöglich Dutzenden Toten in Sambia

Lusaka - Nach einem Grubenunglück in Chingola im Kupfergürtel von Sambia sind vermutlich etwa 30 Bergleute eingeschlossen oder verschüttet worden. Es wird befürchtet, dass sie in der Mine ertrunken sind. "Unsere Gebete sind mit den Familien der Toten", sagte der sambische Präsident Hakainde Hichilema, der den Rettungskräften für ihren Einsatz an der Unglücksstelle dankte. Dem Grubeneinsturz am Freitag waren schwere Regenfälle vorausgegangen.

Wintereinbruch setzte süddeutschem Bahn- und Flugverkehr zu

München (Bayern) - Schier endlose Schneeberge, Räumfahrzeuge im Dauereinsatz, Chaos im Verkehr - ein heftiger Wintereinbruch hat weite Teile Bayerns lahmgelegt. Der starke Schneefall und Glatteis führten zu Unfällen und langen Staus auf den Autobahnen, die Flughäfen München und Memmingen stellten vorübergehend den Flugbetrieb ein. Das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin am Nachmittag wurde abgesagt.

Kogler weiterhin zuversichtlich für Klimaschutzgesetz

Wien/Brüssel - Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler hat das seit mehr als tausend Tagen offene Klimaschutzgesetz noch nicht aufgegeben: Er sei "zuversichtlich", dass es noch vor der Nationalratswahl kommt, bekräftigte Kogler am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal". Unterdessen schwelt der türkis-grüne Konflikt um den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) weiter.

