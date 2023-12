Verkehrschaos durch Schnee in weiten Teilen Österreichs

Innsbruck/Bregenz/Linz - Ergiebiger Schneefall hat am Samstag in weiten Teilen Österreichs zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Tiefwinterliche Fahrverhältnisse führten nicht nur ganz im Westen - Vorarlberg und Tirol -, sondern auch in Ober- und Niederösterreich und im Süden zu Problemen. Die Wiener Außenring Autobahn A21 in Niederösterreich wurde aufgrund mehrerer hängen gebliebener Fahrzeuge Samstagmittag in beide Richtungen gesperrt - wann diese aufgehoben wird, ist unklar.

Schwere Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat sein Bombardement im südlichen Gazastreifen am zweiten Tag nach Auslaufen der Feuerpause verstärkt. Wie die Armee am Samstag in der Früh mitteilte, hätten Kampfflugzeuge in der Nacht in der Gegend der Stadt Khan Younis mehr als 50 Ziele bombardiert. Terroristen und Infrastruktur der islamistischen Hamas seien zudem in der Gegend von Beit Lahia mit Panzern und gezielten Luftschlägen attackiert worden, hieß es weiter.

Vorübergehender Stromausfall im AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja - In dem von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist nach ukrainischen Angaben erneut vorübergehend der Strom ausgefallen. In der Nacht auf Samstag sei die letzte noch funktionierende Stromleitung unterbrochen worden, teilte das Energieministerium in Kiew auf Telegram mit. Bis zur Reparatur der Leitung knapp fünf Stunden später sei das AKW über Notstromaggregate versorgt worden. Es habe sich um den achten derartigen Blackout gehandelt.

DSN-Direktor: "Staatsschutz bei Kompetenzen EU-Schlusslicht"

Wien - Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) feiert dieser Tage ihr zweijähriges Bestehen. Die Nachfolgebehörde des BVT hat zuletzt mehrere Radikalislamisten aus dem Verkehr gezogen, denen vorgeworfen wird, Anschläge auf die Regenbogenparade in Wien bzw. am Wiener Hauptbahnhof geplant zu haben. Ohne entsprechende Hinweise aus dem Ausland wäre es kaum zu den Festnahmen der Verdächtigen gekommen, gibt DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner zu bedenken.

SVP will Mitte-Rechts-Fünferkoalition

Bozen/Innsbruck - Mehr als einen Monat nach ihrer empfindlichen Niederlage bei der Südtiroler Landtagswahl am 22. Oktober macht die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) nun langsam, aber sicher Nägel mit Köpfen. Der Parteiausschuss beschloss am Samstag mehrheitlich, ein Mitte-Rechts-Bündnis mit vier weiteren Partnern zu verhandeln: Den Freiheitlichen, Fratelli d`Italia, der Lega und La Civica. Südtirol dürfte daher künftig von einer Fünferkoalition regiert werden.

Erster Einkaufssamstag - Warten auf Kunden im Schneegestöber

Linz/Ried/Vöcklabruck - Stell dir vor, das Weihnachtsgeschäft startet aber der Winter bricht ein - unter diesem Motto ist der 1. Einkaufssamstag in Oberösterreich gestanden. Aus Einkaufscentern in Linz, Vöcklabruck und Ried waren bei einem APA-Rundruf Klagen über dürftigen Besucherandrang zu hören. Lediglich in Steyr zeigte man sich guter Dinge, wo der Samstag einigermaßen normal verlief. An allen anderen Orten waren die Erwartungen an den sonst ebenfalls einkaufsfreudigen 8. Dezember umso größer.

Genesung von Papst Franziskus schreitet voran

Rom/Vatikanstadt - Papst Franziskus befindet sich nach einem Lungeninfekt offenbar weiter auf dem Weg der Besserung. Das teilte das vatikanische Presseamt am Samstag über seinen Telegram-Kanal mit. Der 86-Jährige habe kein Fieber mehr, bleibe aber weiter in Behandlung, hieß es.

Wintereinbruch setzte süddeutschem Bahn- und Flugverkehr zu

München (Bayern) - Schier endlose Schneeberge, Räumfahrzeuge im Dauereinsatz, Chaos im Verkehr - ein heftiger Wintereinbruch hat weite Teile Bayerns lahmgelegt. Der starke Schneefall und Glatteis führten zu Unfällen und langen Staus auf den Autobahnen, die Flughäfen München und Memmingen stellten vorübergehend den Flugbetrieb ein. Das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin am Nachmittag wurde abgesagt.

