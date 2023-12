Verkehrschaos durch Schnee in weiten Teilen Österreichs

Innsbruck/Bregenz/Linz - Ergiebiger Schneefall hat am Samstag in weiten Teilen Österreichs zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Tiefwinterliche Fahrverhältnisse führten nicht nur ganz im Westen - Vorarlberg und Tirol -, sondern auch in Ober- und Niederösterreich und im Süden zu Problemen. Die Wiener Außenring Autobahn A21 in Niederösterreich wurde aufgrund mehrerer hängen gebliebener Fahrzeuge Samstagmittag in beide Richtungen gesperrt - wann diese aufgehoben wird, ist unklar.

Hamas: Mehrere Tote durch israelischen Luftangriff auf Gaza

Tel Aviv/Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff im Bereich des Flüchtlingsviertels Jabalia im Norden des Gazastreifens hat es laut Hamas viele Tote gegeben. Dabei wurden laut der von den Islamisten kontrollierten Gesundheitsbehörde auch zahlreiche Menschen verletzt. Unter den Todesopfern sei auch der Präsident der Islamischen Universität in Gaza, Sufian Tajeh (52), hieß es am Samstag aus Hochschulkreisen. Ein israelischer Armeesprecher bestätigte Angriffe im Bereich von Jabalia.

ÖFB-Team in harter EM-Gruppe mit Frankreich und Niederlanden

Hamburg - Das österreichische Fußball-Nationalteam hat bei der EM 2024 in Deutschland ein enorm schwieriges, aber auch attraktives Los erwischt. Die Österreicher treffen in der Gruppenphase auf Topfavorit Frankreich, die Niederlande und den Play-off-Sieger aus Pfad A. Diesen ermitteln im März Polen, Estland, Wales und Finnland. Auftaktgegner des ÖFB-Teams in EM-Gruppe D sind am 17. Juni (21.00 Uhr) in Düsseldorf die Franzosen. Das ergab die Turnierauslosung am Samstag in Hamburg.

SVP will Mitte-Rechts-Fünferkoalition

Bozen/Innsbruck - Mehr als einen Monat nach ihrer empfindlichen Niederlage bei der Südtiroler Landtagswahl am 22. Oktober macht die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) nun langsam, aber sicher Nägel mit Köpfen. Der Parteiausschuss beschloss am Samstag mehrheitlich, ein Mitte-Rechts-Bündnis mit vier weiteren Partnern zu verhandeln: Den Freiheitlichen, Fratelli d`Italia, der Lega und La Civica. Südtirol dürfte daher künftig von einer Fünferkoalition regiert werden.

Ukrainischer Ex-Präsident Poroschenko an Ausreise gehindert

Budapest/Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Grenzbeamte haben Ex-Präsident Petro Poroschenko an der Ausreise gehindert, weil er sich mutmaßlich mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban treffen wollte. Poroschenko, Staatschef von 2014 bis 2019, sei am Freitag an der Grenze abgewiesen worden, teilte der ukrainische Geheimdienst SBU am Samstag mit. Grund sei ein geplantes Treffen des oppositionellen Abgeordneten mit dem von Kiew wegen seiner prorussischen Haltung kritisierten Orban gewesen.

Leichen der Eltern gefunden - Franzose (15) festgenommen

Grenoble - Nach dem Fund zweier Leichen in einem abgebrannten Haus in Frankreich ist der 15-jährige Sohn der beiden Opfer festgenommen worden. Der Teenager sei nach dem Feuer in seinem Elternhaus in der Nähe von Lyon verschwunden gewesen, teilte am Samstag die Staatsanwaltschaft mit. Er sei letztlich am Vormittag in Montpellier im Süden des Landes entdeckt und festgenommen worden.

Tsunami-Warnung nach Erdbeben auf den Philippinen aufgehoben

Bangalore - Nach einem massiven Erdbeben auf den Philippinen haben Behörden Entwarnung gegeben. Es bestehe keine Tsunami-Gefahr mehr, teilte das US-Tsunami-Warnsystem mit. "Basierend auf allen verfügbaren Daten ist die Tsunami-Gefahr durch dieses Erdbeben nun vorüber", hieß es. Es könnten aber noch geringfügige Schwankungen des Meeresspiegels in einigen Küstenregionen auftreten.

