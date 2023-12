Ermittlungen gegen "Letzte Generation" nach Banden-Paragraf

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung (Paragraf 278 StGB). Ein entsprechendes Verfahren werde gegen mehrere Mitglieder geführt, bestätigte Sprecherin Judith Ziska der APA. Grundlage sind die jüngsten Proteste. Dabei hatten sich die Protestierenden mit einer Sand-Superkleber-Mischung auf der Südautobahn (A2) und am Wiener Ring festbetoniert.

Spotify streicht 1.500 Stellen

Stockholm - Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify will rund 1.500 Arbeitsplätze abbauen. Ungefähr 17 Prozent der Angestellten müssten Spotify verlassen, schrieb Unternehmenschef Daniel Ek in einem auf der Spotify-Internetseite am Montag veröffentlichten Brief. Als Begründung nannte er das verlangsamte Wirtschaftswachstum sowie die gestiegenen Zinsen. Das treffe auch Spotify.

Eingeschränkter Zugverkehr in Bayern nach Wintereinbruch

München /Wien/Innsbruck - Die starken Schneefälle in Bayern vom ersten Adventwochenende wirken nach. Auch am Montag mussten sich insbesondere Zugreisende und Pendler auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Wann die S-Bahn in und um München, auf die tausende Berufspendler angewiesen sind, wieder regulär fahren kann, konnte die Deutsche Bahn (DB) zunächst nicht sagen. Auch Verbindungen von und nach Österreich sind betroffen. Bis zur Wochenmitte werden noch "starke Beeinträchtigungen" vorausgesagt.

Israel: Hamas im Norden des Gazastreifens noch nicht besiegt

Tel Aviv/Gaza/Khan Yunis (Khan Younis) - Die Bodentruppen von Israels Armee stoßen im Süden des Gazastreifens vor, doch der seit Wochen dauernde Einsatz gegen die militante Palästinenser-Organisation Hamas im Norden ist noch nicht beendet. "Wir haben sie im Norden noch nicht vollständig militärisch besiegt, aber wir haben gute Fortschritte gemacht", sagte Armeesprecher Jonathan Conricus am Montag. Das Militär forderte indes einmal mehr zur Evakuierung von etwa 20 Gebieten bzw. Straßenabschnitten im Gazastreifen auf.

Briefträger in Ybbs entsorgte Postsendungen im Müll

Ybbs - Ein Briefträger soll am Samstagnachmittag in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) unzählige Postsendungen in einem Müllsack entsorgt haben. Der 21-Jährige wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag ausgeforscht und war geständig. Ihn erwartet eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft St. Pölten. Ein 42-Jähriger hatte die Entsorgung des Müllsacks in einer Wohnhausanlage beobachtet.

Süden Indiens wappnet sich für Wirbelsturm

Neu-Delhi - Angesichts eines herannahenden Wirbelsturms Michaung haben Behörden in Teilen von Südindien Schulen und Büros der Verwaltung geschlossen. Zudem wurden Menschen in Küstengebieten zur Sicherheit in temporäre Unterkünfte gebracht. Am Flughafen der Millionenmetropole Chennai fielen Flüge aus, wie Medien berichteten unter Berufung auf offizielle Angaben.

Gemüsebauern ernteten heuer mehr Salat, aber weniger Spinat

Wien - Österreichische Bäuerinnen und Bauern haben heuer weniger Gemüse geerntet als im Vorjahr. Trotz einer Ausweitung der Anbaufläche fiel die Gemüseernte witterungsbedingt um 3 Prozent geringer aus als noch 2022. Insgesamt lag die Erntemenge mit 651.500 Tonnen aber um 3 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt, wie die Statistik Austria am Montag mitteilte. Deutliche Zuwächse gab es bei der Salaternte, während die Spinaternte weiter zurückging.

