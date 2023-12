Viele Bundesländer erhöhen Politikergehälter um 4,85 Prozent

Wien - Mehrere Bundesländer wollen sich an die Empfehlung der Bundesregierung halten und die Politikergehälter um die halbe Inflation erhöhen. In Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich werden die Gehälter der Landespolitiker ab Jänner um 4,85 Prozent steigen. Das Burgenland verordnete seinen Politikern dagegen eine Nulllohnrunde. Einen eigenen Weg geht auch Kärnten, wo die Politikergehälter um 9,7 Prozent steigen sollen - allerdings erst mit Juli 2024.

Israel: Hamas im Norden des Gazastreifens noch nicht besiegt

Tel Aviv/Gaza/Khan Yunis (Khan Younis) - Die Bodentruppen von Israels Armee stoßen im Süden des Gazastreifens vor, doch der seit Wochen dauernde Einsatz gegen die militante Palästinenser-Organisation Hamas im Norden ist noch nicht beendet. "Wir haben sie im Norden noch nicht vollständig militärisch besiegt, aber wir haben gute Fortschritte gemacht", sagte Armeesprecher Jonathan Conricus am Montag. Das Militär forderte indes einmal mehr zur Evakuierung von etwa 20 Gebieten bzw. Straßenabschnitten im Gazastreifen auf.

Russischer General in der Ukraine getötet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der stellvertretende Kommandant von Russlands 14. Armeecorps, Generalmajor Wladimir Sawadski, ist nach Behördenangaben in der Ukraine getötet worden. Sawadski sei an einem Kampfposten in der Sondereinsatzzone gestorben, teilte der Gouverneur der russischen Region Woronesch, Alexander Gussew, mit. Einzelheiten nannte er nicht. Als militärischen Sondereinsatz bezeichnet die russische Führung die Invasion der Ukraine.

Tschechien zeigt "Verständnis" für Österreichs Atomsorgen

Wien - Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat bei einem Besuch am Montag in Wien "Verständnis" für die Atomsorgen Österreichs geäußert. Er selbst habe bei der Klimakonferenz COP28 in Dubai eine Deklaration unterzeichnet, damit die Atomenergie bis 2050 verdreifacht werde. Fiala und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) lobten in einer Pressekonferenz die bilateralen Beziehungen und betonten die gemeinsamen Interessen im Bereich illegale Migration, Westbalkan und Israel.

Tanner besucht Bosnien: "Österreich unterstützt Weg in EU"

Sarajevo/Prishtina (Pristina) - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat ab Montag die Auslandskontingente des Bundesheers in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo besucht. Bei einem Treffen mit ihrem bosnischen Amtskollegen Zukan Helez in Sarajevo bekräftigte sie Österreichs Unterstützung für Bosnien auf dem Weg in die EU. "Die Beschleunigung der Beitrittsverhandlungen mit den Westbalkan-Staaten hat für mich klare Priorität, bevor wir über andere mögliche Beitritte sprechen", sagte Tanner am Montag.

Töchter im Bezirk Tulln getötet: Frau wird untergebracht

St. Pölten - Weil sie ihre beiden Töchter am 24. Juli in Absdorf (Bezirk Tulln) getötet haben soll, ist eine 37-Jährige am Montag am Landesgericht St. Pölten in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Laut einem Gutachter ist die Frau nicht zurechnungsfähig, ähnliche Taten sind wahrscheinlich. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

EU-Staaten gegen Checks bei Senioren-Führerscheinen

EU-weit/Brüssel - Die EU-Mitgliedstaaten haben sich bei der Reform der EU-Führerscheinregeln auf eine gemeinsame Position geeinigt. Demnach sollen Führerscheine alle 15 Jahre erneuert werden - kürzere Fristen im Alter sollen den jeweiligen Ländern überlassen werden, hieß es in einer Aussendung des Rats am Montag. Auch Fahrtauglichkeitsprüfungen sollen nicht verpflichtend sein. Alternativ können die EU-Staaten auf die Selbsteinschätzung der Fahrerinnen und Fahrer setzen.

Geständnis bei Mordverdacht-Prozess in Leoben

Leoben/Hohentauern - Ein 24-jähriger Kärntner hat sich am Montag im Landesgericht Leoben wegen des Verdachts des Mordes an seiner Ex-Freundin verantworten müssen. Er soll die junge Frau im Mai im obersteirischen Hohentauern erwürgt und anschließend in suizidaler Absicht einen Autounfall gebaut haben. Der Mann gab im Zuge der Befragung zu, dass er die 22-Jährige umgebracht hat, weil sie ihn betrogen habe. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.

