UN-Chef drängt auf Abwendung humanitärer Katastrophe in Gaza

New York/Gaza - In einem seltenen Vorgang hat UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres den Weltsicherheitsrat dringend aufgefordert, sich für die Abwendung einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen einzusetzen. In einem Brief berief er sich am Mittwoch erstmals auf den Artikel 99 der UN Charta. Dieser erlaubt dem UN-Generalsekretär, den Sicherheitsrat auf "jede Angelegenheit hinzuweisen, die seiner Meinung nach die Gewährleistung von internationalem Frieden und Sicherheit gefährden kann".

Netanyahu: Israels Armee hat Haus des Hamas-Chefs umstellt

Gaza - Nach Darstellung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hat Israels Armee das Haus des Chefs der islamistischen Hamas im Gazastreifen umstellt. Yahya Sinwar könne fliehen, sagte Netanyahu am Mittwochabend nach Angaben seines Büros, "aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden". Sinwars Haus befindet sich Berichten zufolge in Khan Younis.

Türkischer Präsident Erdogan zu Gesprächen nach Griechenland

Athen/Ankara - Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan reist am Donnerstag zu Gesprächen mit Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis nach Athen. Es ist der erste Besuch Erdogans in der griechischen Hauptstadt, seit Mitsotakis 2019 ins Amt gewählt wurde. Die Visite folgt auf eine mehrjährige politische Eiszeit zwischen den beiden benachbarten NATO-Mitgliedern und gilt als Zeichen für eine Entspannungsphase, die bereits nach dem schweren Erdbeben in der Türkei im vergangenen Februar begann.

Warnstreik bei der Deutschen Bahn ab Donnerstagabend

Berlin - Bahnreisende müssen sich in Deutschland, aber auch in Österreich in der Vorweihnachtszeit auf Zugausfälle und Verspätungen am zweiten Adventwochenende einstellen. Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL hat am Mittwoch einen bundesweiten Streik von Donnerstag- bis Freitagabend angekündigt - das dürfte auch zu Ausfällen bei Verbindungen zwischen Österreich und Deutschland führen.

Leiche in Tirol gefunden: Verdächtiger festgenommen

Völs - Im Tiroler Völs (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Mittwoch eine männliche Leiche gefunden worden. Die genauen Hintergründe waren vorerst unklar, das Landeskriminalamt ging aber von einem Gewaltverbrechen aus. Es wurde ein Mann "wegen dringenden Tatverdachts" festgenommen. Bei dem Opfer dürfte es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um einen im Raum Völs seit vergangenem Mittwoch vermissten 75-Jährigen handeln, hieß es.

KV-Gespräche im Handel gehen am Donnerstag weiter

Wien - Die KV-Verhandlungen im Handel gehen am Donnerstag bereits in die fünfte Runde. Sollte es erneut keine Einigung geben, will die Gewerkschaft die Warnstreiks und Proteste am 8. und 9. Dezember fortsetzen. Dem Handel steht mit dem verkaufsoffenen Marienfeiertag und dem zweiten Einkaufssamstag im Advent ein verlängertes Einkaufswochenende bevor. Arbeitsniederlegungen der Beschäftigten könnten das Shoppingvergnügen schmälern.

Ukraine bekennt sich zu Tötung von pro-russischem Politiker

Moskau - Die Ukraine hat sich zur Tötung eines am Mittwoch nahe Moskau aufgefundenen pro-russischen ukrainischen Politikers bekannt. Nach Informationen aus ukrainischen Verteidigungskreisen organisierte der ukrainische Geheimdienst SBU die Ermordung des Politikers Ilja Kywa. Zudem wurde im Osten der Ukraine ein pro-russischer Regionalpolitiker in der Stadt Luhansk getötet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red