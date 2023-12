Gewessler verhandelt erstmals bei COP28

Dubai - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) steigt am Freitag bei der UNO-Weltklimakonferenz in Dubai in die politischen Verhandlungen ein. Im Zentrum wird in der zweiten Woche der Umstieg auf grüne Energien stehen, bei der internationalen Bestandsaufnahme ("Global Stocktake") werden zudem Folgebeschlüsse zur Nachbesserung der Klimapläne diskutiert. Die COP28 soll offiziell noch bis zum 12. Dezember dauern.

Deutscher Bahn-Warnstreik hat begonnen

Berlin - Seit dem späten Donnerstagabend läuft in ganz Deutschland ein Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen. Mit Betriebsbeginn am Freitag in der Früh sind seine Auswirkungen besonders spürbar. "Im gesamten Fern- und Regionalverkehr kommt es zu massiven Beeinträchtigungen durch den GDL-Streik", teilte das Unternehmen in der Früh mit. "Der Notfahrplan für den DB-Personenverkehr ist angelaufen."

Bericht: Palästinas Premier will Hamas als "Juniorpartner"

Ramallah - Der palästinensische Regierungschef Mohammad Shtayyeh will einen Medienbericht zufolge die für das Massaker als 1.200 Israelis verantwortliche Terrororganisation Hamas als "Juniorpartner" in seine Regierung aufnehmen. Dies sei Teil eines Nachkriegsplans für den Gaza-Streifen, an dem die Palästinenserbehörde gemeinsam mit US-Vertretern arbeite, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag. Israel hat die Vernichtung der Hamas zum Ziel seines derzeitigen Krieges erklärt.

Blinken ruft Israel erneut zu mehr Schutz von Zivilisten auf

Washington - US-Außenminister Antony Blinken hat Israel erneut aufgerufen, mehr für den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen zu tun. Die israelische Führung habe zwar wichtige zusätzliche Schritte in diese Richtung unternommen, sagte Blinken am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem britischen Amtskollegen David Cameron. Es gebe aber nach wie vor eine Lücke zwischen dem, was er bei seinem jüngsten Besuch in Tel Aviv angeregt habe, und was an tatsächlichen Ergebnissen zu beobachten sei.

Verkehrsunfälle kosteten im Vorjahr acht Milliarden Euro

Wien - Verkehrsunfälle verursachen viel menschliches Leid und auch sehr hohe Kosten. Eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis der Unfallkostenrechnung Straße des Umweltministeriums zeigt, dass die Verkehrsunfälle in Österreich im Vorjahr volkswirtschaftliche Kosten in der Höhe von fast acht Milliarden Euro verursacht haben, wie es in einer Aussendung hieß. Gegenüber dem Corona-Jahr 2021 nahmen die Unfallkosten im Jahr 2022 um rund 270 Millionen Euro zu.

Hunter Biden wegen Steuerdelikten angeklagt

Washington/Los Angeles - Mitten im US-Wahlkampf ist Präsident Joe Biden mit einer weiteren Anklage gegen seinen Sohn konfrontiert. Am Donnerstagabend (Ortszeit) wurde in einem zweiten Fall Anklage gegen Hunter Biden erhoben: diesmal wegen Steuerdelikten. Die Justiz legt dem 53-Jährigen zur Last, er habe seine fälligen Bundessteuern mehrere Jahre lang nicht beglichen, sondern stattdessen Millionen für einen "extravaganten Lebensstil" ausgegeben.

Nehammer und Sobotka mit großen Vertrauensverlusten

Wien - Jene Tonaufzeichnung des mittlerweile verstorbenen Ex-Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, die Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) stark belastet hatte, schlägt sich auch in dessen Vertrauenswerten nieder. 80 Prozent der Befragten des APA/OGM-Vertrauensindex (1.000 Online-Interviews, repräsentativ für die österreichische Wählerschaft) sprechen ihm das Vertrauen ab. Abgerutscht ist auch Kanzler Nehammer (ÖVP), dem 62 Prozent nicht vertrauen.

Gute Noten für Schulleben in Österreich

Wien - Geht es nach der jüngsten Ausgabe der OECD-Bildungsvergleichsstudie PISA 2022, fühlen sich die meisten der befragten 15- und 16-Jährigen an Österreichs Schulen wohl. Das Wohlbefinden liegt weiter über dem OECD-Schnitt, im Vergleich zur Studie von 2018 haben sich die Werte trotz Coronapandemie nicht verschlechtert. Im selben Zeitraum hat Bullying - also wiederholtes Schikanieren über einen längeren Zeitraum - abgenommen, aber immer noch wird ein Fünftel regelmäßig gepiesackt.

