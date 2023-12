Gewessler verhandelt erstmals bei COP28

Dubai - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) steigt am Freitag bei der UNO-Weltklimakonferenz in Dubai in die politischen Verhandlungen ein. Im Zentrum wird in der zweiten Woche der Umstieg auf grüne Energien stehen, bei der internationalen Bestandsaufnahme ("Global Stocktake") werden zudem Folgebeschlüsse zur Nachbesserung der Klimapläne diskutiert. Die COP28 soll offiziell noch bis zum 12. Dezember dauern.

Auto stürzt bei Venedig in Kanal: Vier Tote

Venedig - Bei einem Autounfall in der Nacht auf Freitag sind im norditalienischen Portogruaro in der Provinz Venedig vier Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Feuerwehr geriet das Auto von der Straße ab und landete in einem Kanal. Bei den Opfern handelt es sich um Jugendliche bzw. junge Erwachsene.

Nehammer und Sobotka mit großen Vertrauensverlusten

Wien - Jene Tonaufzeichnung des mittlerweile verstorbenen Ex-Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, die Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) stark belastet hatte, schlägt sich auch in dessen Vertrauenswerten nieder. 80 Prozent der Befragten des APA/OGM-Vertrauensindex (1.000 Online-Interviews, repräsentativ für die österreichische Wählerschaft) sprechen ihm das Vertrauen ab. Abgerutscht ist auch Kanzler Nehammer (ÖVP), dem 62 Prozent nicht vertrauen.

Israels Armee setzt Bombardement im Gazastreifen fort

Tel Aviv - Die israelische Armee hat ihr Bombardement von Zielen im Gazastreifen fortgesetzt. Im Laufe des vergangenen Tages seien etwa 450 Ziele am Boden, aus der Luft und vom Meer aus angegriffen worden, teilte die Armee zu Maria Empfängnis mit. Die Truppen seien weiter dabei, Tunnelschächte, Waffen und weitere Terror-Infrastruktur auszumachen und zu zerstören. In der Nacht seien zudem vom Meer aus Marine- und Geheimdienstkapazitäten der Hamas mit Präzisionsmunition getroffen worden.

Bericht: Palästinas Premier will Hamas als "Juniorpartner"

Ramallah - Der palästinensische Regierungschef Mohammad Shtayyeh will einen Medienbericht zufolge die für das Massaker als 1.200 Israelis verantwortliche Terrororganisation Hamas als "Juniorpartner" in seine Regierung aufnehmen. Dies sei Teil eines Nachkriegsplans für den Gaza-Streifen, an dem die Palästinenserbehörde gemeinsam mit US-Vertretern arbeite, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag. Israel hat die Vernichtung der Hamas zum Ziel seines derzeitigen Krieges erklärt.

Deutscher Bahn-Warnstreik hat begonnen

Berlin - Seit dem späten Donnerstagabend läuft in ganz Deutschland ein Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen. Mit Betriebsbeginn am Freitag in der Früh sind seine Auswirkungen besonders spürbar. "Im gesamten Fern- und Regionalverkehr kommt es zu massiven Beeinträchtigungen durch den GDL-Streik", teilte das Unternehmen in der Früh mit. "Der Notfahrplan für den DB-Personenverkehr ist angelaufen."

Gute Noten für Schulleben in Österreich

Wien - Geht es nach der jüngsten Ausgabe der OECD-Bildungsvergleichsstudie PISA 2022, fühlen sich die meisten der befragten 15- und 16-Jährigen an Österreichs Schulen wohl. Das Wohlbefinden liegt weiter über dem OECD-Schnitt, im Vergleich zur Studie von 2018 haben sich die Werte trotz Coronapandemie nicht verschlechtert. Im selben Zeitraum hat Bullying - also wiederholtes Schikanieren über einen längeren Zeitraum - abgenommen, aber immer noch wird ein Fünftel regelmäßig gepiesackt.

Milchtankwagen prallte in Kematen (NÖ) gegen Wohnhaus

Kematen an der Ybbs - Ein Milchtankwagen ist am Donnerstagabend gegen ein Wohnhaus in Kematen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) geprallt. Der Lkw war von der Straße abgekommen und hatte einen Zaun durchbrochen. Am Gebäude und am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung. Der Chauffeur wurde verletzt. Drei Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz, um 30.000 Liter Milch abzupumpen. Der Lastwagen wurde mithilfe eines Krans geborgen.

