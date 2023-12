Israel treibt Gaza-Einsatz voran

Tel Aviv/Gaza - Nach der US-Blockade einer Resolution im UN-Sicherheitsrat für eine neue Waffenruhe hat Israel seine Offensive gegen die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas im Gazastreifen auch am Samstag vorangetrieben. In Khan Younis im Süden des dicht besiedelten Küstengebiets forderten die israelischen Streitkräfte nach Angaben von Bewohnern zum Verlassen eines weiteren Stadtbereichs auf, der westlich von Vierteln liegt, die das Militär erst kürzlich gestürmt hat.

Lenker flüchtete vor Wiener Polizei und verursachte Unfälle

Wien - Ein 34-Jähriger Mann ohne Führerschein, aber mit Drogen intus, hat sich am Freitagabend in Wien eine kilometerlange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei mehrere Unfälle mit Schwerverletzten verursacht. Er missachtete rote Ampeln und fuhr einen Radfahrer nieder, außerdem krachte er in ein entgegenkommendes Fahrzeug und lenkte den Wagen auch auf den Gehsteig. Polizisten konnte sich nur durch einen Sprung auf die Seite retten. Der Mann wurde festgenommen.

Österreich stellt 35 Mio. Euro für den Globalen Süden bereit

Dubai - Bei ihrer Rede im sogenannten High-Level-Segment hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag vor dem Plenum der UNO-Klimakonferenz in Dubai bekanntgegeben, dass Österreich 35 Millionen Euro für Frühwarnsysteme und zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung stellen wird. Davon geht der Großteil mit 20 Millionen Euro an den "Adaptation Fund".

Kaum Einschränkungen durch Warnstreiks

Wien - Nachdem es am Donnerstag auch in der fünften Verhandlungsrunde der Kollektivvertragsverhandlungen im Handel zu keiner Einigung gekommen ist, sind für heute, den zweiten Einkaufssamstag, Warnstreiks geplant, teilte die Gewerkschaft mit. Allerdings werden sich die Behinderungen im Handel in Grenzen halten, hieß es aus Gewerkschaftskreisen gegenüber der APA. Man habe mit einer Einigung gerechnet und daher keine entsprechenden Vorbereitungen getroffen.

Rauch kündigte Paxlovid-Engpass-Ende für Montag an

Wien - Justament während das Corona-Abwassermonitoring derzeit Rekordwerte in Österreich überhaupt seit Pandemiebeginn verzeichnet, ist das Corona-Medikament Paxlovid in manchen Regionen nicht erhältlich. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte am Samstag auf X (früher Twitter) an, dass das antivirale Arzneimittel "spätestens ab Montag" wieder flächendeckend in den österreichischen Apotheken verfügbar sein werde.

Kein Lebenszeichen von inhaftiertem Putin-Gegner Nawalny

Moskau - Das Team des inhaftierten, russischen Regimegegners Alexej Nawalny hat nach eigenen Angaben weiter kein Lebenszeichen von dem gesundheitlich angeschlagenen 47-Jährigen. Es gebe immer noch keine Nachricht, sagte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Seit fünf Tagen versucht demnach der Anwalt des Gegners von Präsident Wladimir Putin, im Straflager Kontakt mit ihm aufzunehmen. Der Anwalt sei aber nicht zu ihm vorgelassen worden.

