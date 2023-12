Israel treibt Gaza-Einsatz voran

Tel Aviv/Gaza - Nach der US-Blockade einer Resolution im UN-Sicherheitsrat für eine neue Waffenruhe hat Israel seine Offensive gegen die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas im Gazastreifen auch am Samstag vorangetrieben. In Khan Younis im Süden des dicht besiedelten Küstengebiets forderten die israelischen Streitkräfte nach Angaben von Bewohnern zum Verlassen eines weiteren Stadtbereichs auf, der westlich von Vierteln liegt, die das Militär erst kürzlich gestürmt hat.

Oberösterreich will Asylwerber zu Hilfsdiensten verpflichten

Wien - Nachdem das Innenministerium den Ländern zuletzt per Rechtsauskunft grünes Licht für eine Ausdehnung des Einsatzes von Asylwerbern zu gemeinnütziger Arbeit gegeben hat, gehen die Länder in die Umsetzung. In Vorarlberg sollen im ersten Quartal 2024 ankommende Asylwerbende per "Kodex" zu Hilfstätigkeiten verpflichtet werden, bei Weigerung soll es Sanktionen geben. Auch in Oberösterreich will man 2024 schrittweise starten, so Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Samstag.

Österreich stellt 35 Mio. Euro für den Globalen Süden bereit

Dubai - Bei ihrer Rede im "High-Level-Segment" hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag vor dem Plenum der UNO-Klimakonferenz in Dubai bekanntgegeben, dass Österreich 35 Millionen Euro für Frühwarnsysteme und zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung stellen wird. Davon geht der Großteil mit 20 Millionen Euro an den "Adaptation Fund". Die OPEC sorgte zuvor mit einem Statement gegen den Ausstieg aus fossiler Energie für einen erneuten Disput.

Kaum Einschränkungen durch Warnstreiks

Wien - Nachdem es am Donnerstag auch in der fünften Verhandlungsrunde der Kollektivvertragsverhandlungen im Handel zu keiner Einigung gekommen ist, sind für heute, den zweiten Einkaufssamstag, Warnstreiks geplant, teilte die Gewerkschaft mit. Allerdings werden sich die Behinderungen im Handel in Grenzen halten, hieß es aus Gewerkschaftskreisen gegenüber der APA. Man habe mit einer Einigung gerechnet und daher keine entsprechenden Vorbereitungen getroffen.

Nobelpreisträgerin Mohammadi geht in den Hungerstreik

Teheran - Die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi aus dem Iran ist 24 Stunden vor ihrer Preisverleihung in einen dreitägigen Hungerstreik getreten. Das gab die inhaftierte Menschenrechtlerin am Samstag auf ihrer Instagram-Seite bekannt, die Bekannte im Ausland für sie pflegen. Anlass des Hungerstreiks ist laut Mohammadi der Tag der Menschenrechte.

Kein Lebenszeichen von inhaftiertem Putin-Gegner Nawalny

Moskau - Das Team des inhaftierten, russischen Regimegegners Alexej Nawalny hat nach eigenen Angaben weiter kein Lebenszeichen von dem gesundheitlich angeschlagenen 47-Jährigen. Es gebe immer noch keine Nachricht, sagte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Seit fünf Tagen versucht demnach der Anwalt des Gegners von Präsident Wladimir Putin, im Straflager Kontakt mit ihm aufzunehmen. Der Anwalt sei aber nicht zu ihm vorgelassen worden.

Ex-Migrationsminister attackiert Sunak vor Asyl-Abstimmung

London - Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak bekommt vor einer entscheidenden Abstimmung über seine Migrationspolitik weiter Gegenwind aus der eigenen Partei. Der bisherige Migrationsstaatsminister Robert Jenrick legte nach seinem Rücktritt diese Woche mit einem Gastbeitrag in der Zeitung "Telegraph" nach. Migranten würden mit den geplanten Nachbesserungen an einem Deal mit Ruanda nicht ausreichend abgeschreckt, kritisierte er in dem Text, der in der Samstagsausgabe erschien.

