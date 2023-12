Israel treibt Gaza-Einsatz voran

Tel Aviv/Gaza - Nach der US-Blockade einer Resolution im UN-Sicherheitsrat für eine neue Waffenruhe hat Israel seine Offensive gegen die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas im Gazastreifen auch am Samstag vorangetrieben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte eine Fortsetzung des "gerechten Kriegs" gegen die Hamas an. In einer Videobotschaft begrüßte Netanyahu am Samstag die "korrekte Haltung der USA im UN-Sicherheitsrat".

Oberösterreich will Asylwerber zu Hilfsdiensten verpflichten

Wien - Nachdem das Innenministerium den Ländern zuletzt per Rechtsauskunft grünes Licht für eine Ausdehnung des Einsatzes von Asylwerbern zu gemeinnütziger Arbeit gegeben hat, gehen die Länder in die Umsetzung. In Vorarlberg sollen im ersten Quartal 2024 ankommende Asylwerbende per "Kodex" zu Hilfstätigkeiten verpflichtet werden, bei Weigerung soll es Sanktionen geben. Auch in Oberösterreich will man 2024 schrittweise starten, so Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Samstag.

Österreich stellt 35 Mio. Euro für den Globalen Süden bereit

Dubai - Bei ihrer Rede im "High-Level-Segment" hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag vor dem Plenum der UNO-Klimakonferenz in Dubai bekanntgegeben, dass Österreich 35 Millionen Euro für Frühwarnsysteme und zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung stellen wird. Davon geht der Großteil mit 20 Millionen Euro an den "Adaptation Fund". Die OPEC sorgte zuvor mit einem Statement gegen den Ausstieg aus fossiler Energie für einen erneuten Disput.

Zeitungen: Karner zu Lockerung von Schengen-Veto bereit

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist bereit, das österreichische Schengen-Veto gegenüber Rumänien und Bulgarien zu lockern. Zumindest im Flugverkehr könnten die Grenzen fallen, berichteten "Kurier" (Sonntag-Ausgabe) und "Kleine Zeitung" (online) am Samstag aus Regierungskreisen. Die Landgrenzen würden den derzeitigen Status behalten, Bulgarien und Rumänien wären offiziell nicht Schengen-Mitglieder. Ein Sprecher des Innenministers bestätigte dies auf APA-Anfrage.

Nobelpreisträgerin Mohammadi geht in den Hungerstreik

Teheran - Die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi aus dem Iran ist 24 Stunden vor ihrer Preisverleihung in einen dreitägigen Hungerstreik getreten. Das gab die inhaftierte Menschenrechtlerin am Samstag auf ihrer Instagram-Seite bekannt, die Bekannte im Ausland für sie pflegen. Anlass des Hungerstreiks ist laut Mohammadi der Tag der Menschenrechte.

19-Jähriger starb bei Verkehrsunfall bei Liezen

Liezen - Ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Ybbs ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Liezen tödlich verunglückt. Er war mit seinem Pkw auf der B 320 in Richtung Graz unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus unbekannter Ursache kam er mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und touchierte das dortige Brückengeländer.

Klimaaktivisten färben Canal Grande in Venedig grün

Venedig - Klimaaktivisten haben in Italien mit einer spektakulären Aktion erneut auf sich aufmerksam gemacht: Mitglieder der Gruppe Extinction Rebellion haben in Venedig den berühmten Canal Grande grün gefärbt. Einige Aktivisten seilten sich am Samstagnachmittag von der Rialto-Brücke über dem zentralen Kanal der norditalienischen Lagunenstadt ab und schütteten Farbstoff in das Wasser, wie die Gruppe in den sozialen Medien mitteilte. Das Wasser in dem Kanal schimmerte daraufhin grün.

