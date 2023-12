Schmid distanzierte sich in Kurz-Prozess von Ex-Kanzler

Wien - Der ehemalige Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid ist am Montag im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss als Zeuge befragt worden. Konkret geht es um dessen Rolle bei der Besetzung der Staatsholding ÖBAG. Kurz wird vorgeworfen, seine Rolle und das Verhältnis zu Schmid dabei im U-Ausschuss kleingeredet zu haben. Schmid distanzierte sich gleich zu Beginn der Verhandlung von Kurz und widersprach dessen Aussagen.

Guterres-Appell zum Schlussspurt der Klimakonferenz in Dubai

Dubai - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Staaten im Schlussspurt der Weltklimakonferenz COP28 dazu aufgerufen, sich zusammenzuraufen und den fossilen Ausstieg zu beschließen. "Jetzt ist es an der Zeit für maximalen Ehrgeiz und maximale Flexibilität", sagte Guterres in Dubai. "Minister und Verhandlungsführer müssen willkürliche rote Linien, festgefahrene Positionen und Blockadehaltungen hinter sich lassen." Am Montag wurden neue Entwürfe für den Abschlusstext erwartet.

16-Jährige lag tot in Wiener Wohnung

Wien - Eine 16-Jährige ist Sonntagmittag in einer Wohnung im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus tot aufgefunden worden. Ein 54-jähriger Mann verständigte die Polizei, dass die Jugendliche bewusstlos sei. Er habe das Mädchen am Vortag kennengelernt, mit in die Wohnung seiner Verwandten genommen und mit der 16-Jährigen scheinbar Drogen konsumiert. Der 54-Jährige wurde laut Polizei festgenommen. In der Wohnung wurde Suchtgift - vermutlich Kokain - sichergestellt.

Ärzte kritisieren weiterhin Mangel bei Covid-Mittel Paxlovid

Wien - Die Wiener Ärztekammer hat am Montag die weiterhin schlechte Verfügbarkeit des Covid-Medikaments Paxlovid beklagt. Das Büro von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) betonte dazu auf APA-Anfrage, der Pharma-Großhandel arbeite mit Hochdruck daran, Paxlovid - wie von Rauch am Samstag versprochen - im Lauf des heutigen Tages wieder flächendeckend in den Apotheken verfügbar zu machen. Für eine Neuverteilung hatten die Apotheken Überschüsse an den Großhandel retourniert.

Toter nach Messerstich im Zuge eines Drogendeals

Wien - Ein 27-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag im Zuge eines Suchtgiftdeals in Wien-Ottakring mit einem Messer getötet worden. Die Bluttat spielte sich unweit eines Lokals am Lerchenfelder Gürtel ab. Dabei wurde dem Mann von einem bisher unbekannten Täter in den Oberkörper gestochen. Die Ehefrau des Verletzten brachte den 27-Jährigen noch mit dem Taxi in ein Krankenhaus. Allerdings überlebte der Mann den Messerstich nicht.

16-Jähriger plante Anschlag gegen Wiener Synagoge

Wien/Steyr - Wegen des dringenden Verdachts von Terrorplänen gegen eine Synagoge ist vergangene Woche ein 16-Jähriger in Oberösterreich festgenommen worden. Das haben Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, am Montag in einer Pressekonferenz in Wien bekanntgegeben. Am Wochenende sei es auch zu Hausdurchsuchungen gekommen, so der Minister. Der Jugendliche befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

ÖGB und AK pochen auf Nachbesserungen bei Mietpreisdeckel

Wien - Dem Gewerkschaftsbund (ÖGB) und der Arbeiterkammer (AK) geht der seitens der Regierung angekündigte Mietpreisdeckel nicht weit genug. Bei geregelten Mietverhältnissen ist eine Beschränkung der Erhöhungen auf 5 Prozent in den Jahren 2024, 2025 und 2026 vorgesehen. Das sei de facto wirkungslos, da die Inflation demnächst unter 5 Prozent liegen werde, so die ÖGB-Ökonomin Angela Pfister am Montag. ÖGB und AK fordern einen rückwirkende Bremse der Mieterhöhungen für mehrere Jahre.

Generalstreik im Westjordanland

Ramallah/Amman - Aus Protest gegen den Gaza-Krieg sind im palästinensischen Westjordanland sowie in Jordanien und dem Libanon am Montag viele Geschäfte und öffentliche Einrichtungen geschlossen geblieben. Die Streiks sind Teil eines weltweiten Streikaufrufs, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen. In Mauretanien in Nordwestafrika wurden alle für Montag geplanten Prüfungen und Unterrichtsstunden abgesagt, um Schülern die Teilnahme an Protestaktivitäten zu ermöglichen.

