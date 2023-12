Entwurf bei COP: Kein fixer Ausstieg aus Fossilen vorgesehen

Dubai - Die UNO-Klimabehörde hat am Montag ihren neuesten Textentwurf für das Abkommen veröffentlicht, das sie auf der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai zu erreichen hofft. Es enthält eine Reihe von Maßnahmen, die die Länder zur Verringerung der Emissionen ergreifen könnten. Die Papier bezog sich nicht direkt auf einen - von Wissenschaft und Aktivisten dringend geforderten - Ausstieg aus fossilen Brennstoffen.

16-Jährige lag tot in Wiener Wohnung

Wien - Eine 16-Jährige ist Sonntagmittag in einer Wohnung im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus tot aufgefunden worden. Ein 54-jähriger Mann verständigte die Polizei, dass die Jugendliche bewusstlos sei. Er habe das Mädchen am Vortag kennengelernt, mit in die Wohnung seiner Verwandten genommen und mit der 16-Jährigen scheinbar Drogen konsumiert. Der 54-Jährige wurde laut Polizei festgenommen. In der Wohnung wurde Suchtgift - vermutlich Kokain - sichergestellt.

Ärzte kritisieren weiterhin Mangel bei Covid-Mittel Paxlovid

Wien - Die Wiener Ärztekammer hat am Montag die weiterhin schlechte Verfügbarkeit des Covid-Medikaments Paxlovid beklagt. Das Büro von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) betonte dazu auf APA-Anfrage, der Pharma-Großhandel arbeite mit Hochdruck daran, Paxlovid - wie von Rauch am Samstag versprochen - im Lauf des heutigen Tages wieder flächendeckend in den Apotheken verfügbar zu machen. Für eine Neuverteilung hatten die Apotheken Überschüsse an den Großhandel retourniert.

Handels-KV - Gewerkschaft berät über weitere Vorgehensweise

Wien - Nach der gescheiterten fünften Verhandlungsrunde für einen neuen Handels-Kollektivvertrag berät die Gewerkschaft nun die weitere Vorgehensweise. Informationen dazu soll es am Dienstag geben, hieß es von der Gewerkschaft GPA am Montagnachmittag zur APA. Am Marienfeiertag und am zweiten Weihnachtseinkaufssamstag hatte die Gewerkschaft Kundgebungen organisiert und es hatte vereinzelt Warnstreiks gegeben.

Toter nach Messerstich im Zuge eines Drogendeals

Wien - Ein 27-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag im Zuge eines Suchtgiftdeals in Wien-Ottakring mit einem Messer getötet worden. Die Bluttat spielte sich unweit eines Lokals am Lerchenfelder Gürtel ab. Dabei wurde dem Mann von einem bisher unbekannten Täter in den Oberkörper gestochen. Die Ehefrau des Verletzten brachte den 27-Jährigen noch mit dem Taxi in ein Krankenhaus. Allerdings überlebte der Mann den Messerstich nicht.

Karl Habsburg ruft EU zu Beitrittsgesprächen mit Kiew auf

Brüssel - Der Präsident der Paneuropabewegung Österreich, Karl Habsburg, hat die Europäische Union zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und der EU-Integration des Westbalkans aufgerufen. Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag gehe es um die "Kernfrage (...), ob die EU als eigenständiger geopolitischer Akteur auftreten will, oder ob man sich weiter mit wohlklingenden, aber leeren Slogans begnügt", teilte die Paneuropabewegung am Montag in einer Aussendung mit.

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Montagnachmittag um 0,49 Prozent und notierte bei 3.305,37 Zählern. Das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn noch keine einheitliche Richtung. Das Geschäft zum Wochenauftakt gestaltete sich bis dato ruhig. Wichtige Konjunkturdaten als Impulslieferanten fehlen am Montag. Allerdings steht im Laufe der Woche noch eine ganze Reihe von Zentralbank-Entscheidungen auf dem Programm.

