"Übergang" weg von fossilen Energien bei COP28 beschlossen

Dubai - Die UNO-Klimakonferenz in Dubai hat mit einem Kompromiss auf ein Schlussdokument ein Ende gefunden. in dem erstmals die Abkehr von den fossilen Energiequellen Kohle, Öl und Gas Erwähnung findet. Der Präsident der COP28, Sultan Al Jaber von den Vereinigten Arabischen Emiraten, bezeichnete die Einigung als "historisch". Der Abschlusstext zum "Global Stocktake" würde die Pariser Klimaziele in Reichweite halten, also die Erderwärmung bis 2050 auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Israel griff 250 Ziele im Gazastreifen binnen 24 Stunden an

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge innerhalb eines Tages mehr als 250 Stellungen im Gazastreifen angegriffen. Soldaten hätten am Dienstag "präzise Angriffe auf Terrorziele" aus der Luft, am Boden und vom Meer aus durchgeführt, teilte das Militär am Mittwoch mit. Auch Terroristen, die aus dem Viertel Shejaiya Raketen Richtung Israel abfeuern wollten, seien beschossen worden.

KSV: Unternehmensinsolvenzen stiegen 2023 um 13 Prozent

Wien - Immer mehr Unternehmen stehen in Österreich nach Hochrechnung des Kreditschutzverbands KSV1870 vor dem Aus. Die Zahl der Insolvenzanträge stieg 2023 im Vorjahresvergleich um 13 Prozent, wie die Gläubigerschützer am Mittwoch mitteilten. Betroffen sind 5.401 Unternehmen, das entspricht 15 Firmenpleiten pro Tag und so vielen Fällen wie zuletzt vor zehn Jahren. Auch die vorläufigen Passiva seien nicht zuletzt wegen der Pleite der Signa Holding GmbH massiv gestiegen, hieß es.

ÖVP offen für Vorschlag zur Umwandlung auf Fixzins-Kredite

Wien - Die ÖVP scheint grundsätzlich offen für den Vorschlag der Grünen, wonach privaten Kreditnehmern eine rückwirkende Umwandlung eines variabel verzinsten Immobilienkredits ermöglicht werden soll. "Das was uns eint: Dass wir jenen Menschen, und vor allem Familien unter die Arme greifen wollen", sagte ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Mittwoch im Pressefoyer nach der Ministerratssitzung. "Die Maßnahmen, wie wir dorthin kommen, die müssen wir diskutieren."

Heftiger Raketenbeschuss auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Nach einem heftigen russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew haben Rettungskräfte bis Mittwoch in der Früh 53 Verletzte gezählt. Unter ihnen seien sechs Kinder, teilte die Polizei mit. 20 Verletzte, darunter zwei Kinder, würden im Krankenhaus behandelt, teilte Bürgermeister Witali Klitschko auf Telegram mit. Die anderen Verletzten seien ambulant versorgt worden. Informationen über Getötete gab es nach Angaben der Stadtverwaltung nicht.

Gesundheitsreform im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat ist am Mittwoch in seine letzte Plenarwoche im Kalenderjahr gestartet. Größter anstehender Beschluss ist die Gesundheitsreform, die mehr Geld ins System pumpt, vor allem für den niedergelassenen und den spitalsambulanten Bereich. Zudem verliert die Ärztekammer beim Stellenplan ihr Vetorecht. Thema wurde die Reform schon in der "Aktuellen Stunde" zum Auftakt, wo sich die Opposition geschlossen skeptisch setzte.

Donald Tusk als neuer polnischer Premier vereidigt

Warschau - Polens Präsident Andrzej Duda hat die neue proeuropäische Regierung von Donald Tusk vereidigt. "Dies ist ein wichtiger Moment für Polen. Ich möchte Ihnen dazu gratulieren, dass Sie im politischen Prozess gewonnen haben", sagte Duda am Mittwoch nach der Zeremonie im Warschauer Präsidentenpalast. Der Präsident, der aus dem alten Regierungslager der nationalkonservativen PiS stammt, betonte seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Papst lässt sein Grab in Basilika in Rom vorbereiten

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat sein Grab in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore vorbereiten lassen. Wegen seiner großen Verehrung für die Jungfrau "Salus Populi Romani", deren Ikone sich in der Basilika befindet, wolle er dort begraben werden, sagte Franziskus in einem Exklusivinterview mit dem mexikanischen Sender "N+". Er wolle den Ritus der päpstlichen Beerdigung vereinfachen.

