"Übergang" weg von fossilen Energien bei COP28 beschlossen

Dubai - Die UNO-Klimakonferenz in Dubai hat mit einem Kompromiss auf ein Schlussdokument ein Ende gefunden, in dem erstmals die Abkehr von den fossilen Energiequellen Kohle, Öl und Gas Erwähnung gefunden hat. Der Präsident der COP28, Sultan Al Jaber (Vereinigte Arabischen Emirate), bezeichnete die Einigung als "historisch". Der Abschlusstext zum "Global Stocktake" würde die Pariser Klimaziele in Reichweite halten, also die Erderwärmung bis 2050 auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Experten für mehr Gratis-Impfungen für Erwachsene

Wien - Impfexperten haben am Mittwoch ein Gratis-Impfprogramm auch für Erwachsene gefordert. Die für ältere Personen empfohlenen Immunisierungen gegen Pneumokokken, RSV und Gürtelrose sind alle privat zu bezahlen und kommen insgesamt auf rund 1.000 Euro, sagte Ursula Wiedermann-Schmidt von der MedUni Wien. "Das Kinder-Impfprogramm ist hervorragend", betonte Rudolf Schmitzberger vom Impfreferat der Österreichischen Ärztekammer. Es brauche einen "Schulterschluss" für die Erwachsenen.

AK/ÖGB: Für Strompreisbremse weiterhin Gewinne abschöpfen

Wien - Nachdem die Regierung eine Verlängerung der Strompreisbremse um zumindest ein halbes Jahr bis Ende 2024 angekündigt hat, fordern AK und ÖGB eine einhergehende Verlängerung der Gegenfinanzierung über Gewinnabschöpfungen bei Energiefirmen. Es brauche auch "langfristige und nachhaltige Lösungen" bei Energiekosten. Dabei "tappt die Regierung leider weiter im Dunkeln", kritisierte Chefökonomin Helene Schuberth. Auch Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sagte, es müsse mehr getan werden.

Mordprozess um mit 19 Messerstichen getötete Frau

Wien - Ein 35-jähriger Mann hat am Mittwoch am Wiener Landesgericht zugegeben, am 3. Juli 2023 in Wien-Ottakring seine um sieben Jahre jüngere Ehefrau mit einem 32,5 Meter langen Küchenmesser getötet zu haben. "Sie war die Liebe seines Lebens", sagte Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger. Allerdings sei die 28-Jährige in einen anderen Mann verliebt gewesen und habe seinen Mandanten verlassen wollen. Da habe dieser zugestochen.

Donald Tusk als neuer polnischer Premier vereidigt

Warschau - Polens Präsident Andrzej Duda hat die neue proeuropäische Regierung von Donald Tusk vereidigt. "Dies ist ein wichtiger Moment für Polen. Ich möchte Ihnen dazu gratulieren, dass Sie im politischen Prozess gewonnen haben", sagte Duda am Mittwoch nach der Zeremonie im Warschauer Präsidentenpalast. Der Präsident, der aus dem alten Regierungslager der nationalkonservativen PiS stammt, betonte seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Doppelmordverdächtiger junger Wiener erstmals vor Gericht

Wien - Der 17-Jährige, der sich zu Wochenbeginn der Polizei gestellt und zugegeben hat, im Sommer in Wien zwei wohnungslose Männer getötet und eine Frau ohne feste Unterkunft verletzt zu haben, hat sich am Mittwoch wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung am Landesgericht verantworten müssen. Dieser Prozesstermin war lange vor der Festnahme des Burschen fixiert worden. Es ging dabei nicht um die Tötungsdelikte, sondern einen gegen die Mutter gerichteten gewalttätigen Angriff.

Deutsche Regierung will CO2-Preis erhöhen

Berlin - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einer Einigung der Ampel-Koalition auf das Budget 2024 Kürzungen und Einsparungen angekündigt, um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. "Die machen wir nicht gerne, klar, sie sind aber nötig, damit wir mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, hinkommen", sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. Die Spitzen von SPD, FDP und Grünen wollen etwa den CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien anheben.

UNO-Generalversammlung für Waffenstillstand im Gazastreifen

New York/Wien - Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat sich mit großer Mehrheit für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand in dem Gaza-Konflikt ausgesprochen. 153 Mitgliedsländer stimmten für die Resolution, 23 enthielten sich. Zehn Staaten stimmten dagegen, darunter Österreich, die USA und Israel. Resolutionen der Generalversammlung sind nicht bindend, spiegeln aber die globale Sicht wider.

