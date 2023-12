Handels-KV - Wieder keine Einigung, Warnstreiks gehen weiter

Wien - Im Handel zeichnet sich heuer kein Weihnachtsfrieden ab. Auch die sechste Verhandlungsrunde für einen neuen Handelsangestellten-Kollektivvertrag ist in der Nacht auf Samstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Gewerkschaft und Wirtschaftskammer konnten sich bei einem mehr als neunstündigen Verhandlungsmarathon nicht auf einen Abschluss einigen. Die GPA plant nun weitere Warnstreiks und Kundgebungen ab kommender Woche. Neuen Verhandlungstermin gibt es einstweilen keinen.

Russland setzt Drohnenangriffe auf Ukraine fort

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Samstag erneut mit mehreren Schwärmen von Kampfdrohnen angegriffen. Über dem Ostteil der Ukraine herrschte kurz vor Mitternacht Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe meldete, dass die mit Sprengstoff geladenen Fluggeräte sich in mehreren Wellen auf die Hauptstadt Kiew sowie die Gebiete Tscherkassy, Saporischschja, Kirowohrad und Mykolajiw zubewegten.

FPÖ lässt Rechnungshof Gebarung von ÖVP und Grünen prüfen

Wien - Die FPÖ hat den Rechnungshof beauftragt, die Regierungsparteien auf illegale Parteifinanzierung zu überprüfen. Generalsekretär Christian Hafenecker hat ein dementsprechendes Verlangen auf Durchführung einer Gebarungsüberprüfung eingebracht, wie die Partei der APA mitteilte. Vermutet werden darin "bevorzugte Leistungen aus den Bundesministerien an ÖVP und Grüne".

Passantinnen stoppten Räuberin in Klagenfurt

Klagenfurt - Eine 67-jährige Pensionistin ist am Freitag in Klagenfurt überfallen worden. Die Frau hatte beim Verlassen einer Apotheke das Retourgeld in ihrer Brieftasche eingeordnet, als ihr diese von einer 36-jährige Frau aus Klagenfurt aus der Hand gerissen wurde, teilte die Polizei mit. Die Pensionistin nahm die Verfolgung auf und stoppte gemeinsam mit vier weiteren Passantinnen die Täterin. Sie wurde festgenommen, das Geld, mehr als 1.000 Euro, wurde dem Raubopfer zurückgegeben.

China droht Kältewelle mit Rekordfrost

Peking - Großen Teilen Chinas steht eine massive Kältewelle bevor. Die nationale Wetterbehörde warnte am Samstag vor Kälte im "größten Teil" des Landes, die bis Dienstag anhalten könne. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua schrieb unter Berufung auf Behördenangaben von möglichen Temperaturen "nahe oder unterhalb von Rekordtiefstwerten" für die Jahreszeit in Teilgebieten Nordchinas sowie entlang des Gelben Flusses und des Flusses Huahie.

Israels Armee nach Geiseltötung aus Versehen "vorsichtiger"

Gaza/Tel Aviv - Die israelischen Streitkräfte sind nach der versehentlichen Tötung von drei Geiseln im Gazastreifen zu erhöhter Vorsicht angewiesen worden. "Wir haben unseren Soldaten gesagt, dass sie zusätzliche Vorsicht walten lassen sollen, wenn sie mit Personen in Zivilkleidung konfrontiert werden", sagte Armeesprecher Jonathan Conricus dem US-Fernsehsender CNN. Medienberichten zufolge gingen Hunderte Israelis am Freitag in Tel Aviv aus Protest gegen den Vorfall auf die Straße.

