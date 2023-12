Handels-KV - Wieder keine Einigung, Warnstreiks gehen weiter

Wien - Im Handel zeichnet sich heuer kein Weihnachtsfrieden ab. Auch die sechste Verhandlungsrunde für einen neuen Handelsangestellten-Kollektivvertrag ist in der Nacht auf Samstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Gewerkschaft und Wirtschaftskammer konnten sich bei einem mehr als neunstündigen Verhandlungsmarathon nicht auf einen Abschluss einigen. Die GPA plant nun weitere Warnstreiks und Kundgebungen ab kommender Woche. Neuen Verhandlungstermin gibt es einstweilen keinen.

Mann stirbt bei Kohlenstoffmonoxid-Unfall in Wien

Wien - Ein Mann ist in Wien nach einem Kohlenstoffmonoxid-Unfall verstorben. Sein Sohn und dessen Freund wurden beim Versuch, den Vater zu retten, schwer verletzt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Zu dem Zwischenfall kam es am Freitagnachmittag in einem Einfamilienhaus in einer Kleingartenanlage in Wien-Floridsdorf.

Emir von Kuwait im Alter von 86 Jahren gestorben

Kuwait-Stadt - Der herrschende Emir von Kuwait ist tot. Scheich Nawaf al-Ahmad al-Sabah sei am Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben, hieß in einer vom kuwaitischen Staatsfernsehen verbreiteten Mitteilung des Palastes. Nawaf al-Ahmad al-Sabah war seit drei Jahren Herrscher des ölreichen Golfstaats, er war im September 2020 nach dem Tod seines Halbbruders vereidigt worden.

Dutzende Palästinenser bei Luftangriffen getötet

Gaza/Tel Aviv/Ramallah - Im Gazastreifen sind bei israelischen Luftangriffen palästinensischen Medienberichten zufolge Dutzende Menschen getötet worden. Mindestens 14 Menschen seien ums Leben gekommen, als zwei Häuser in der Alt-Gaza-Straße im nördlichen Jabalia getroffen wurden, meldete die Nachrichtenagentur WAFA am Samstag. Dutzende weitere Menschen seien bei einem Luftangriff auf ein weiteres Haus in der Stadt getötet worden. Viele Zivilisten seien unter den Trümmern der Gebäude eingeschlossen.

Grenzkontrollen zu Tschechien verlängert

Wien/Prag - Österreich hält aus Sorge vor illegaler Migration weiter an außerordentlichen Kontrollen an der Schengen-Grenze zu Tschechien fest. Nach Ablauf des 17. Dezember wird vorerst für weitere zwei Monate kontrolliert, teilte das Innenministerium am Samstag mit. "Grenzkontrollen sind gegenwärtig sowohl zur Bekämpfung der Schleppermafia, als auch im konsequenten Vorgehen gegen international agierende Extremisten notwendig", so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) laut Mitteilung.

Passantinnen stoppten Räuberin in Klagenfurt

Klagenfurt - Eine 67-jährige Pensionistin ist am Freitag in Klagenfurt überfallen worden. Die Frau hatte beim Verlassen einer Apotheke das Retourgeld in ihrer Brieftasche eingeordnet, als ihr diese von einer 36-jährige Frau aus Klagenfurt aus der Hand gerissen wurde, teilte die Polizei mit. Die Pensionistin nahm die Verfolgung auf und stoppte gemeinsam mit vier weiteren Passantinnen die Täterin. Sie wurde festgenommen, das Geld, mehr als 1.000 Euro, wurde dem Raubopfer zurückgegeben.

China droht Kältewelle mit Rekordfrost

Peking - Großen Teilen Chinas steht eine massive Kältewelle bevor. Die nationale Wetterbehörde warnte am Samstag vor Kälte im "größten Teil" des Landes, die bis Dienstag anhalten könne. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua schrieb unter Berufung auf Behördenangaben von möglichen Temperaturen "nahe oder unterhalb von Rekordtiefstwerten" für die Jahreszeit in Teilgebieten Nordchinas sowie entlang des Gelben Flusses und des Flusses Huahie.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red