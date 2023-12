Von Israels Armee erschossene Geiseln trugen weiße Fahne

Gaza/Tel Aviv - Die am Freitag versehentlich vom israelischen Militär im Gazastreifen erschossenen drei israelischen Geiseln hätten eine weiße Flagge hochgehalten. Das gehe aus ersten Ermittlungsergebnissen hervor, teilte das israelische Militär am Samstag mit. Ein Soldat habe die drei Geiseln in mehreren zehn Metern Entfernung auftauchen sehen, sagte ein Sprecher. Die Armee hatte schon zuvor gelobt, künftig vorsichtiger zu sein.

Berichte: Katar vermittelt erneut zwischen Israel und Hamas

Oslo/Paris - Das Golfemirat Katar vermittelt Berichten zufolge erneut zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Dabei gehe es um Bemühungen zur weiteren Freilassungen von Geiseln, die während des Massakers am 7. Oktober aus Israel in den Gazastreifen verschleppt worden waren, wie die US-Zeitung "The Wall Street Journal" und das Nachrichtenportal "Axios" berichteten. Derzeit befinden sich noch immer rund hundert Geiseln in den Händen der Hamas.

FPÖ lässt Rechnungshof Gebarung von ÖVP und Grünen prüfen

Wien - Die FPÖ hat den Rechnungshof beauftragt, die Regierungsparteien auf illegale Parteifinanzierung zu überprüfen. Generalsekretär Christian Hafenecker hat ein dementsprechendes Verlangen auf Durchführung einer Gebarungsüberprüfung eingebracht, wie die Partei der APA mitteilte. Vermutet werden darin "bevorzugte Leistungen aus den Bundesministerien an ÖVP und Grüne".

Handels-KV - Wieder keine Einigung, Warnstreiks gehen weiter

Wien - Im Handel zeichnet sich heuer kein Weihnachtsfrieden ab. Auch die sechste Verhandlungsrunde zum neuen Handelsangestellten-KV endete in der Nacht auf Samstag ergebnislos. Gewerkschaft und Wirtschaftskammer einigten fanden bei einem fast zehnstündigen Verhandlungsmarathon keinen Abschluss. Ein neuer Termin fehlt. Kommende Woche sind neue Warnstreiks und Kundgebungen geplant. Ein Wifo-Experte plädiert für einen durchschnittlichen Abschluss unterhalb der rollierenden Inflation.

Bericht über verärgerte ÖBB-Passagiere auf Südstrecke

Wien/Klagenfurt - Bei den ÖBB kommt es auf der Südstrecke über die Steiermark nach Kärnten und teils weiter bis Osttirol zumindest partiell zu größeren Fahrkomfort-Einbußen, als von der Bahn ursprünglich angedeutet. Dort werden derzeit ältere Wagen eingesetzt, weil Railjets beim letzten Wintereinbruch beschädigt wurden. Jetzt geht es zum Teil aber nicht einmal mit älteren Reisezug- sondern laut ORF in S-Bahngarnituren mit viel weniger Sitzplätzen, ohne Verpflegung und nur einem Klo nach Süden.

Russland setzt Drohnenangriffe auf Ukraine fort

Kiew (Kyjiw) - Die russischen Streitkräfte haben erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen und Drohnen auf Ziele in weiten Teilen des Landes abgefeuert. "Dies ist der sechste Luftangriff auf Kiew seit Anfang des Monats", sagte Serhij Popko, der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, am Samstag. In Wellen seien iranische Shahed-Drohnen aus verschiedenen Richtungen auf Kiew geflogen. Opfer und größere Schäden habe es nicht gegeben, teilte Popko mit.

Kronprinz Scheich Meshal wird neuer Emir in Kuwait

Kuwait-Stadt - In Kuwait ist der 83-jährige Kronprinz Scheich Meshal al-Ahmad al-Sabah zum neuen Emir ernannt worden. Er folgt auf Scheich Nawaf al-Ahmad al-Sabah, der am Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben ist, wie der königliche Hof mitteilte. Scheich Meshal führte das Land bereits seit 2021, als der gebrechliche Emir den Großteil seiner Pflichten auf ihn übertrug.

Mann stirbt bei Kohlenstoffmonoxid-Unfall in Wien

Wien - Ein Mann ist in Wien nach einem Kohlenstoffmonoxid-Unfall verstorben. Sein Sohn und dessen Freund wurden beim Versuch, den Vater zu retten, schwer verletzt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Zu dem Zwischenfall kam es am Freitagnachmittag in einem Einfamilienhaus in einer Kleingartenanlage in Wien-Floridsdorf.

