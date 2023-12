Israel will Bodenoffensive im Gazastreifen ausweiten

Jerusalem/Gaza - Israel Verteidigungsminister Joav Galant will die israelische Bodenoffensive auf weitere Gebiete im Gazastreifen ausweiten. Welche Orte er genau meinte, sagte Galant laut israelischen Medien am Dienstag nicht. Die "Times of Israel" spekulierte, er könne damit das Zentrum des Gazastreifens oder die Stadt Rafah im Süden des Küstengebiets meinen, in der sich auch der Grenzübergang zu Ägypten befindet. Hilfsorganisationen sprechen schon jetzt von einer "humanitären Katastrophe".

Selenskyj und Putin ziehen Bilanz über Kriegsjahr

Moskau - Knapp zwei Jahre nach Russlands Einmarsch in die Ukraine haben die Staatschefs beider Länder jeweils Erfolge für sich reklamiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verwies am Dienstag bei seiner Pressekonferenz zum Jahresende auf abgewehrte Angriffe. Kremlchef Wladimir Putin wiederum zeigte sich vor Vertretern seines Verteidigungsministeriums zufrieden mit dem Kriegsverlauf. Dem Westen nicht gelungen sei, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen.

Videokonferenz der EU-Finanzminister zu Schuldenregeln

Brüssel - Die EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister wollen am Mittwoch ab 16 Uhr in einer Videokonferenz doch noch eine Einigung auf neue EU-Schuldenregeln erzielen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) tritt für "strikte, durchsetzbare und klar definierte Schuldenregeln" ein. Wird bis Ende des Jahres keine Einigung unter den Ländern und mit dem EU-Parlament erreicht, treten die davor geltenden Regeln wieder in Kraft. Diese wurden aufgrund der Krisen gelockert.

Demokratische Republik Kongo stimmt über Präsidenten ab

Kinshasa - In der Demokratischen Republik Kongo wird an diesem Mittwoch ein neuer Präsident gewählt. Der als pro-westlich geltende Amtsinhaber F�lix Tshisekedi hat gute Chancen auf eine Wiederwahl - auch weil sich die Opposition nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnte. Der Kongo mit 100 Millionen Einwohnern ist das zweitgrößte Land Afrikas.

RBI plant über Russland-Tochter Kauf an Strabag-Anteil

Wien - Über ihre Russland-Tochter will die Raiffeisen Bank International (RBI) jenen 27,8-prozentigen Anteil an dem Baukonzern Strabag erwerben, den der russische Strabag-Großaktionär Oleg Deripaska zum Verkauf gestellt hat. 1,5 Mrd. Euro sollen für insgesamt 28.500.000 Strabag-Aktien fließen, teilte die RBI am Dienstagabend mit. Mit dem Deal will die RBI ihr Engagement in Russland weiter reduzieren.

Gusenbauer geht als Strabag-Aufsichtsratsvorsitzender

Wien - Der ehemalige SPÖ-Chef und aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende der insolventen Signa Holding, Alfred Gusenbauer, legt sein Mandat aus Aufsichtsratschef des größten österreichischen Baukonzerns Strabag mit Ablauf des heurigen Jahres zurück. Seine Nachfolgerin wird Kerstin Gelbmann, wie die Strabag Dienstagnachmittag mitteilte. Auslöser seien "persönliche Gründe" im Konext mit Signa sowie Rücksichtnahme auf seine Gesundheit.

