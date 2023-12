UNO-Sicherheitsrat fordert mehr humanitäre Hilfe für Gaza

New York - Nach tagelangem Ringen hat der Weltsicherheitsrat in einer Resolution die Aufstockung der humanitären Hilfe für etwa zwei Millionen Notleidende im Gazastreifen gefordert. Das mächtigste UNO-Gremium verabschiedete am Freitag in New York einen deutlich aufgeweichten Kompromisstext ohne die Forderung nach einer unverzüglichen Waffenruhe. Die USA enthielten sich. Israel und die Hamas kritisierten die UNO-Resolution.

WKÖ-Präsident fordert 50.000 bis 70.000 Rot-Weiß-Rot-Karten

Wien - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer fordert von der Regierung mehr Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. "Damit unser Land weiter so funktioniert, wie wir es gewohnt sind, brauchen wir 50.000 bis 70.000" Rot-Weiß-Rot-Karten, sagte Mahrer im Interview mit dem "Kurier" (Samstagausgabe). Geht es nach der Regierung, sollen bis 2027 jährlich mindestens 15.000 Menschen eine solche Arbeitserlaubnis für Drittstaatsangehörige erhalten.

Selenskyj: Militärische Kooperation mit Polen vertiefen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und das benachbarte Polen wollen ihre Zusammenarbeit vor allem im militärischen Bereich vertiefen. Das berichtete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in seiner allabendlichen Videoansprache über sein Treffen mit dem neuen polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski, dessen erste Auslandsreise nach Kiew führte. "Wir sind dabei, unsere Beziehungen zu erneuern", Sikorski sicherte die weitere Unterstützung seines Landes im Krieg gegen Russland zu.

Kiew und Moskau melden jeweils Abwehr von Luftangriffen

Kiew (Kyjiw) - Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben am Freitag beide Seiten jeweils die Abwehr von Luftattacken des Gegners vermeldet. Das ukrainische Militär schoss nach eigenen Angaben drei russische Jagdbomber sowie mehrere russische Drohnen ab. Russlands Flugabwehr parierte nach Informationen aus dem Verteidigungsministerium erneut mehrere ukrainische Drohnenangriffe, darunter welche auf die Hauptstadt Moskau.

Van der Bellen ruft zu Vernunft in Europapolitik auf

Innsbruck/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ruft die politischen Parteien in Österreich im Vorfeld der EU- und Nationalratswahl im kommenden Jahr zur Vernunft auf. Sein Appell laute, über den Wahlsonntag hinauszudenken, so Van der Bellen in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" (Samstagsausgabe). Etwa in Europafragen. "Wo soll sich Österreich europapolitisch verankern?", gab Van der Bellen zu bedenken. "Bei den Rechtsextremen im Europäischen Parlament?"

Alkolenker verursacht Verkehrsunfall in der Steiermark

Pischelsdorf - Ein schwer alkoholisierter 23-jähriger Steirer hat am Freitagnachmittag auf der B54 im Gemeindegebiet von Pischelsdorf (Steiermark) einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten verursacht. Er geriet mit seinem Pkw laut Polizeiangaben über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 61-Jährigen, das sich daraufhin überschlug. In weiterer Folge stieß er auch noch mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw zusammen.

Doch Streik bei spanischer Fluglinie Iberia Anfang Jänner

Madrid - Bei der spanischen Fluglinie Iberia droht Anfang Jänner doch ein Streik des Bodenpersonals. Die Gewerkschaften CCOO und UGT hätten die Mitarbeiter für die Tage vom 5. bis 8. Jänner und damit über das in Spanien besonders wichtige Dreikönigsfest am 6. Jänner zum Ausstand aufgerufen, teilten die Gewerkschaften am Freitag mit.

