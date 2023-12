Maurer sieht Halten von drei Mandaten als Ziel für EU-Wahl

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hofft, dass die Grünen bei der EU-Wahl "so stark wie möglich" sind und ihre Abgeordnetenzahl halten: "Drei Mandate sind natürlich das Ziel", sagte sie im APA-Interview. Über die Spitzenkandidatur werde beim Bundeskongress im Februar entschieden. Klimaaktivistin Lena Schilling sei "eine beeindruckende Person", meinte Maurer, fügte aber an: "Es gibt auch andere Menschen." ÖVP und SPÖ sieht sie "in einem teilweise bedauernswerten Zustand".

UNO-Sicherheitsrat fordert mehr humanitäre Hilfe für Gaza

New York - Nach tagelangem Ringen hat der Weltsicherheitsrat in einer Resolution die Aufstockung der humanitären Hilfe für etwa zwei Millionen Notleidende im Gazastreifen gefordert. Das mächtigste UNO-Gremium verabschiedete am Freitag in New York einen deutlich aufgeweichten Kompromisstext ohne die Forderung nach einer unverzüglichen Waffenruhe. Die USA enthielten sich. Israel und die Hamas kritisierten die UNO-Resolution.

Mattle drängt Gewessler nach EU-Entscheid in Sachen Wölfe

Innsbruck/Wien/Brüssel - Nachdem sich die EU-Kommission für eine Senkung des Schutzstatus des Wolfs ausgesprochen hatte und nun eine Zustimmung der Mitgliedsstaaten nötig ist, drängt Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf ebendiese. Es gebe "klare Ansagen" des EU-Parlamentes und der Kommission. "Diese Ansagen sollte man nicht einfach zur Seite legen, sondern respektieren, dass demokratische Prozesse umgesetzt werden müssen", sagte Mattle im APA-Gespräch.

Van der Bellen ruft zu Vernunft in Europapolitik auf

Innsbruck/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ruft die politischen Parteien in Österreich im Vorfeld der EU- und Nationalratswahl im kommenden Jahr zur Vernunft auf. Sein Appell laute, über den Wahlsonntag hinauszudenken, so Van der Bellen in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" (Samstagsausgabe). Etwa in Europafragen. "Wo soll sich Österreich europapolitisch verankern?", gab Van der Bellen zu bedenken. "Bei den Rechtsextremen im Europäischen Parlament?"

Korruptionsskandal im ukrainischen Verteidigungsministerium

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine ist ein hochrangiger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Dem Beamten werde vorgeworfen, 36 Mio. Euro für den Kauf dringend benötigter Artilleriegranaten im Krieg gegen Russland veruntreut zu haben, teilten die Behörden am Freitag mit. Im ukrainischen Verteidigungsministerium werden immer wieder Fälle von Korruption aufgedeckt.

Selenskyj: Militärische Kooperation mit Polen vertiefen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und das benachbarte Polen wollen ihre Zusammenarbeit vor allem im militärischen Bereich vertiefen. Das berichtete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in seiner allabendlichen Videoansprache über sein Treffen mit dem neuen polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski, dessen erste Auslandsreise nach Kiew führte. "Wir sind dabei, unsere Beziehungen zu erneuern", Sikorski sicherte die weitere Unterstützung seines Landes im Krieg gegen Russland zu.

Kiew und Moskau melden jeweils Abwehr von Luftangriffen

Kiew (Kyjiw) - Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben am Freitag beide Seiten jeweils die Abwehr von Luftattacken des Gegners vermeldet. Das ukrainische Militär schoss nach eigenen Angaben drei russische Jagdbomber sowie mehrere russische Drohnen ab. Russlands Flugabwehr parierte nach Informationen aus dem Verteidigungsministerium erneut mehrere ukrainische Drohnenangriffe, darunter welche auf die Hauptstadt Moskau.

WKÖ-Präsident fordert 50.000 bis 70.000 Rot-Weiß-Rot-Karten

Wien - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer fordert von der Regierung mehr Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. "Damit unser Land weiter so funktioniert, wie wir es gewohnt sind, brauchen wir 50.000 bis 70.000" Rot-Weiß-Rot-Karten, sagte Mahrer im Interview mit dem "Kurier" (Samstagausgabe). Geht es nach der Regierung, sollen bis 2027 jährlich mindestens 15.000 Menschen eine solche Arbeitserlaubnis für Drittstaatsangehörige erhalten.

