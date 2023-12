Sturmeinsätze von Salzburg bis Niederösterreich

St. Pölten - Auch in der Nacht auf Samstag hat Sturmtief "Zoltan" die Einsatzkräfte von Tirol bis Niederösterreich gefordert. Im Land unter der Enns rückten die Helfer 130 Mal aus, teilte Franz Resperger vom NÖ-Feuerwehrlandeskommando mit. In Oberösterreich waren 2.500 Feuerwehrleute bei 200 Einsätzen, in Salzburg 1.400 bei 240 Einsätzen. Zahlreiche Straßensperren und Murenabgänge wurden in Tirol registriert. In Salzburg waren bis zu 5.000 Haushalte ohne Strom.

Nach Amoklauf in Prag - Tschechien hält Staatstrauer

Prag - Mit einer eintägigen Staatstrauer hat Tschechien kurz vor Weihnachten der Toten und Verletzten nach dem verheerenden Amoklauf an der Prager Karls-Universität gedacht. An öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Rathäusern wehten die Fahnen am Samstag auf halbmast und waren mit einem schwarzen Band versehen. Regierungschef Petr Fiala rief die Menschen auf, um 12.00 Uhr mittags eine Schweigeminute zu halten.

Ukraine: Russische Angriffe bei Awdijiwka abgewehrt

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben des Generalstabs in Kiew neue Angriffe der russischen Truppen bei der Stadt Awdijiwka im Gebiet Donezk und am linken Dnipro-Ufer abgewehrt. Russland versuche weiter, mit seinen Truppen Awdijiwka einzukreisen, teilte der Stab in Kiew am Samstag mit. "Unsere Kämpfer halten die Verteidigung standhaft und fügen den Besatzern bedeutende Verluste zu", hieß es in der Mitteilung weiter.

Anzeichen für Ende der Lkw-Blockade von Grenze Polen-Ukraine

Warschau - Bei den Bemühungen um eine Aufhebung der Blockade von Grenzübergängen zwischen der Ukraine und Polen durch polnische Lkw-Fahrer gibt es Fortschritte. Das ukrainische Infrastruktur-Ministerium teilte am Freitagabend mit, dass eine "Vereinbarung über gemeinsame Positionen zur Freigabe der Grenze" erzielt wurde. Ein "Aktionsplan" sehe nun Gespräche zwischen der polnischen Regierung und den Lastwagenfahrern vor.

China kurbelt Wirtschaft mit 71 Mrd. Euro an

Shanghai - Chinas oberste Planungsbehörde hat zur Ankurbelung der Wirtschaft weitere öffentliche Investitionsprojekte festgelegt. "Der Bau der Projekte wird Chinas Hochwasserkontrollsystem, Notfallmechanismen und Katastrophenhilfen verbessern und das Leben und Eigentum der Menschen besser schützen, daher ist er sehr wichtig", teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission am Samstag mit. Festgelegt wurden 9.600 Projekte um geplant mehr als 560 Milliarden Yuan (71 Mrd. Euro).

Demo in Argentinien: Regierung will Geld für Polizeieinsatz

Buenos Aires - Die Organisatoren des ersten Protests gegen die Regierung des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei müssen umgerechnet Zehntausende Euro für den Polizeieinsatz zahlen. Regierungssprecher Manuel Adorni sagte am Freitag, der massive Einsatz von Polizei, Bundespolizei und Paramilitärs habe 60 Millionen Pesos (knapp 68.000 Euro) gekostet.

Zwillinge für Frau mit zwei Gebärmüttern

Washington - In den USA hat eine Frau mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. "Unsere Wunderbabys wurden geboren!", verkündete die 32-jährige Kelsey Hatcher, die ihre außergewöhnliche Schwangerschaft auf Instagram dokumentierte, am Freitag. Die beiden Mädchen wuchsen nicht nur in verschiedenen Gebärmüttern heran, sondern wurden auch an verschiedenen Tagen geboren: Roxi Layla kam am Dienstagabend um 19.49 Uhr (Ortszeit) zur Welt, Rebel Laken um 6.09 Uhr am Mittwochmorgen.

500.000 digitale Führerscheine aktiviert

Wien - 500.000 digitale Führerscheine und 100.000 Altersnachweise sind mittlerweile in der Ausweisplattform der ID-Austria, mit der etwa auch Behördenwege online erledigt werden können, aktiviert worden. Das teilte das Staatssekretariat für Digitalisierung und Telekommunikation in einer Aussendung mit. Nächstes Jahr sollen auch der digitale Zulassungsschein und der digitale Personalausweis fertiggestellt werden.

