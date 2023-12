Israel setzt auch nach UNO-Resolution Gaza-Offensive fort

Gaza/Jerusalem - Auch nach der Resolution des UNO-Sicherheitsrats zu humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen hat Israel seine Offensive am Samstag fortgesetzt. Die von der islamistischen Hamas kontrollierten Behörden meldeten schweren Beschuss in mehreren Städten. Die israelische Armee erklärte, in der Stadt Gaza einen "strategischen" Tunnelkomplex zerstört und "Terroristen eliminiert" zu haben.

Maurer sieht Halten von drei Mandaten als Ziel für EU-Wahl

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hofft, dass die Grünen bei der EU-Wahl "so stark wie möglich" sind und ihre Abgeordnetenzahl halten: "Drei Mandate sind natürlich das Ziel", sagte sie im APA-Interview. Über die Spitzenkandidatur werde beim Bundeskongress im Februar entschieden. Klimaaktivistin Lena Schilling sei "eine beeindruckende Person", meinte Maurer, fügte aber an: "Es gibt auch andere Menschen." ÖVP und SPÖ sieht sie "in einem teilweise bedauernswerten Zustand".

Ukraine: Russische Angriffe bei Awdijiwka abgewehrt

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben des Generalstabs in Kiew neue Angriffe der russischen Truppen bei der Stadt Awdijiwka im Gebiet Donezk und am linken Dnipro-Ufer abgewehrt. Russland versuche weiter, mit seinen Truppen Awdijiwka einzukreisen, teilte der Stab in Kiew am Samstag mit. "Unsere Kämpfer halten die Verteidigung standhaft und fügen den Besatzern bedeutende Verluste zu", hieß es in der Mitteilung weiter.

Nach Amoklauf in Prag - Tschechien hält Staatstrauer

Prag - Mit einer eintägigen Staatstrauer hat Tschechien kurz vor Weihnachten der Toten und Verletzten nach dem verheerenden Amoklauf an der Prager Karls-Universität gedacht. An öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Rathäusern wehten die Fahnen am Samstag auf halbmast und waren mit einem schwarzen Band versehen. Regierungschef Petr Fiala rief die Menschen auf, um 12.00 Uhr mittags eine Schweigeminute zu halten.

China kurbelt Wirtschaft mit 71 Mrd. Euro an

Shanghai - Chinas oberste Planungsbehörde hat zur Ankurbelung der Wirtschaft weitere öffentliche Investitionsprojekte festgelegt. "Der Bau der Projekte wird Chinas Hochwasserkontrollsystem, Notfallmechanismen und Katastrophenhilfen verbessern und das Leben und Eigentum der Menschen besser schützen, daher ist er sehr wichtig", teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission am Samstag mit. Festgelegt wurden 9.600 Projekte um geplant mehr als 560 Milliarden Yuan (71 Mrd. Euro).

Putin-Kritikerin von Präsidentenwahl ausgeschlossen

Moskau - Die ehemalige Fernsehjournalistin Jekaterina Dunsowa darf bei der Präsidentenwahl in Russland kommenden März nicht gegen Amtsinhaber Wladimir Putin antreten. Grund seien Fehler in ihrem Antrag auf Registrierung als Kandidatin, teilte die Zentrale Wahlkommission am Samstag mit. Die Ex-Journalistin wollte für das Ende des Krieges in der Ukraine und die Freilassung politischer Gefangener eintreten.

Demo in Argentinien: Regierung will Geld für Polizeieinsatz

Buenos Aires - Die Organisatoren des ersten Protests gegen die Regierung des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei müssen umgerechnet Zehntausende Euro für den Polizeieinsatz zahlen. Regierungssprecher Manuel Adorni sagte am Freitag, der massive Einsatz von Polizei, Bundespolizei und Paramilitärs habe 60 Millionen Pesos (knapp 68.000 Euro) gekostet.

Zwillinge für Frau mit zwei Gebärmüttern

Washington - In den USA hat eine Frau mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. "Unsere Wunderbabys wurden geboren!", verkündete die 32-jährige Kelsey Hatcher, die ihre außergewöhnliche Schwangerschaft auf Instagram dokumentierte, am Freitag. Die beiden Mädchen wuchsen nicht nur in verschiedenen Gebärmüttern heran, sondern wurden auch an verschiedenen Tagen geboren: Roxi Layla kam am Dienstagabend um 19.49 Uhr (Ortszeit) zur Welt, Rebel Laken um 6.09 Uhr am Mittwochmorgen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red