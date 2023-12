Gefahrenlage: Sicherheitsmaßnahmen und Festnahmen in Wien

Wien - Wie die "Bild" sowie die Deutsche Presse-Agentur berichten, soll es Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe unter anderem auf Wien und Köln geben. Samstagabend hatte die Landespolizeidirektion Wien bereits über verstärkte Polizeipräsenz bei christlichen Veranstaltungen in der Weihnachtszeit informiert. Laut Polizei sei es auch zu Festnahmen gekommen, die Hintergründe dazu wollte man gegenüber der APA aber nicht ausführen.

Sturmtief "Zoltan" sorgt für zahlreiche Einsätze

St. Pölten/Salzburg/Wien - Sturmtief "Zoltan" hat die Einsatzkräfte auch am Beginn des Wochenendes von Tirol bis Niederösterreich gefordert. Im Land unter der Enns rückten die Feuerwehren von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag 650 Mal aus, teilte Franz Resperger vom Landeskommando NÖ mit. Auch in mehreren anderen Bundesländern kamen die Helfer nicht zur Ruhe. Probleme bereiteten Stromausfälle und in Ober- und Niederösterreich nach Niederschlägen auch Hochwasser.

Biden und Netanyahu sprachen erneut über Gaza

Washington/Tel Aviv - US-Präsident Joe Biden hat nach Angaben des Weißen Hauses erneut mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu telefoniert. Themen seien die Lage in Israel und im Gazastreifen gewesen, hieß es. Netanyahu erklärte nach dem Gespräch, er habe klar gemacht, dass Israel den Krieg fortsetzen werde, bis es alle seine Kriegsziele vollständig erreicht habe. Die US-Regierung hatte sich zuletzt zunehmend kritischer zu dem massiven Vorgehen der israelischen Armee geäußert.

Christmetten in Rom und Bethlehem im Schatten der Kriege

Rom/Bethlehem - Überschattet vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine und dem Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas feiern Christen in aller Welt ab Sonntag Weihnachten. Im Petersdom in Rom begeht Papst Franziskus die traditionelle Christmette. Wie schon in den vergangenen Jahren beginnt sie bereits um 19.30 Uhr. Am Montag verkündet der Heilige Vater von der Loggia des Petersdoms aus seine Weihnachtsbotschaft und erteilt den traditionellen Segen "Urbi et Orbi".

Konfliktparteien im Jemen akzeptieren Feuerpause

Sanaa - Die Konfliktparteien im Jemen haben sich laut UNO auf Schritte zu einem Ende des verheerenden Bürgerkriegs geeinigt. Es gehe dabei unter anderem um den Weg zu einer landesweiten Waffenruhe und die Rückkehr zu einem politischen Prozess, teilte der UNO-Jemenbeauftragte, Hans Grundberg, am Samstag mit. "Die Parteien haben einen bedeutenden Schritt gemacht", sagte Grundberg. 30 Millionen Jemeniten warteten nun darauf, dass Schritte zu einem dauerhaften Frieden folgten.

Suchaktion nach Lawinenabgang im Tiroler Pitztal abgebrochen

St. Leonhard im Pitztal - Eine Suchaktion nach möglichen Verschütteten nach einem Lawinenabgang Samstagnachmittag im Tiroler Pitztal ist Samstagabend vorerst ergebnislos unterbrochen worden. Am Roppenkopf im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal wurden in der Nähe des Lawinenkegels Einfahrtsspuren von Skiern entdeckt, bestätigte die Polizei der APA einen Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung". Die Helfer suchten mehrere Stunden nach Lawinenopfern.

Zwölf türkische Soldaten im Nordirak getötet

Ankara - Mindestens zwölf Soldaten sind nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums innerhalb von zwei Tagen bei Kämpfen mit militanten Kurden im Nordirak getötet worden. Sechs Soldaten seien am Samstag bei einem Angriff der Kämpfer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) auf einen grenznahen Militärstützpunkt getötet worden, teilte die Behörde auf der Plattform X mit. Das Militär habe mit Luftangriffen reagiert und dabei am Samstag 13 PKK-Kämpfer "neutralisiert".

