Gehälter im Handel steigen um durchschnittlich 8,4 Prozent

Wien - Nach monatelangem Tauziehen haben sich die Sozialpartner am Mittwochabend in der siebenten Verhandlungsrunde auf einen neuen Kollektivvertrag im Handel geeinigt. Die Gehälter und Löhne der Angestellten steigen im Schnitt um gut 8,4 Prozent, wie die Gewerkschaft GPA sowie die Wirtschaftskammer (WKÖ) in Aussendungen mitteilten. Laut GPA handelt es sich um eine gestaffelte Erhöhung zwischen 8,3 und 9,2 Prozent. Die Lehrlingseinkommen erhöhen sich demnach um 10 Prozent.

Israel bereit für Offensive im Libanon

Beirut - Das israelische Militär zeigt sich zunehmend bereit, den Kampf gegen die Schiiten-Miliz Hisbollah im Libanon entscheidend auszuweiten. "Heute haben wir eine Reihe von Plänen für die Zukunft gebilligt, und wir müssen, wenn nötig, für eine Offensive bereit sein", sagte Generalstabschef Herzi Halevi am Mittwoch bei einem Besuch des Armeekommandos in der nordisraelischen Stadt Safed. Halevi äußerte sich nach einem Luftschlag gegen Hisbollah-Stellungen im nördlichen Nachbarland.

Erdogan vergleicht Netanyahu mit Adolf Hitler

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu erneut für das Vorgehen im Gazakrieg angegriffen und ihn mit Adolf Hitler verglichen. "Wir haben Israels Nazilager in Stadien gesehen, nicht wahr? Was ist das? Wie unterscheidet ihr euch von Hitler?" sagte Erdogan am Mittwoch bei einer Verleihung von Wissenschaftspreisen in Ankara. Netanyahu wies die Vorwürfe scharf zurück und warf Ankara Völkermord an den Kurden vor.

Abbas: Krieg in Gaza ist "mehr als ein Vernichtungskrieg"

Kairo/Gaza - Der Gaza-Krieg ist nach Worten des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas "mehr als ein Vernichtungskrieg". In einem Interview mit dem ägyptischen Fernsehsender ON am Dienstagabend sagte er: "Unser Volk hat noch nie einen solchen Krieg erlebt, nicht einmal bei der Nakba-Katastrophe von 1948." Der Begriff Nakba (Katastrophe) bezieht sich auf die Flucht und Vertreibung von Palästinensern im ersten Nahost-Krieg 1948.

Vorerst letzte große US-Militärhilfe für die Ukraine

Washington - Die US-Regierung stellt der Ukraine weitere Militärhilfe in Höhe von 250 Millionen US-Dollar (226,80 Mio. Euro) zur Verfügung - damit dürften die bisher bewilligten US-Mittel nun weitgehend ausgeschöpft sein. Es handle sich um das letzte Paket heuer, teilte US-Außenminister Antony Blinken mit. Die Hilfe beinhalte unter anderem vor allem Munition - darunter 15 Millionen Schuss für kleinere Waffen und Munition für die Luftabwehr oder den US-Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars.

Selenskyj will Ukraine zu führendem Rüstungserzeuger machen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine kann nach Ansicht von Präsident Wolodymyr Selenskyj künftig zu einem der größten Rüstungsproduzenten der Welt werden. Er sei sicher, dass die ukrainische Rüstungsindustrie "im Laufe der Zeit definitiv in die Top 10 der produktivsten und stärksten Rüstungskomplexe der Welt aufsteigen kann", sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Zuvor hatte die Regierung mitgeteilt, dass sich die ukrainische Rüstungsproduktion heuer verdreifacht habe.

Ex-EU-Kommissionspräsident Jacques Delors gestorben

Paris - Der frühere EU-Kommissionspräsident Jacques Delors ist tot. Dies teilte seine Tochter Martine Aubry am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP mit. Der französische Sozialist stand von 1985 bis 1995 an der Spitze der Brüsseler Behörde und galt als treibende Kraft hinter den größten Integrationsschritten in der Geschichte der europäischen Einigung: Die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes 1992 und die Gründung der Europäischen Union 1993. Delors wurde 98 Jahre alt.

Pistolen-Produzent Gaston Glock mit 94 Jahren verstorben

Wien - Der österreichische Rüstungsunternehmer Gaston Glock ist tot. Der gebürtige Wiener ist am Mittwoch im Alter von 94 Jahren verstorben. Das teilte die Pressestelle von Glock der APA am späten Nachmittag mit. Bekannt wurde Glock durch seine Waffenfirma, die er im Jahr 1963 im niederösterreichischen Deutsch-Wagram gründete. Mittlerweile hat das Unternehmen weltweit Niederlassungen, unter anderem ein Werk in den USA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red