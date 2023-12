Signa Prime reichte Insolvenzantrag ein

Wien - Die Signa Prime Selection AG, das Flaggschiff im Firmengeflecht des Tiroler Investors Rene Benko, hat am Donnerstag am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag eingereicht. Das teilte das Unternehmen am Vormittag in einer Aussendung mit. Beantragt werde ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Laut den Gläubigerschützverbänden Creditreform und AKV liegen die Passiva bei rund 4,5 Milliarden, der KSV1870 schreibt von 4,3 Mrd. Euro.

Wieder Massenflucht im Gazastreifen durch Offensive Israels

Gaza/Tel Aviv - Eine israelische Großoffensive hat am Donnerstag eine Massenflucht unter bereits zuvor vertriebenen Bewohnern des Gazastreifens ausgelöst. Zehntausende flohen aus den Bezirken Nuseirat, Bureij und Maghazi im Zentrum des dicht besiedelten Palästinensergebiets. Die Vereinten Nationen sprachen von mehr als 150.000 Menschen. Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge 50 Palästinenser getötet worden.

Frau bei Vergewaltigung in Wien schwer verletzt

Wien - Eine 58-jährige Frau ist in der Nacht auf den Christtag auf der Straße in Wien-Floridsdorf brutal vergewaltigt und schwer verletzt worden. Die Polizei, die den Fall aus kriminaltaktischen Gründen erst am heutigen Donnerstag bekannt gab, hat einen Tag nach der Tat zwei Verdächtige festgenommen. Ein Rumäne und ein Italiener, beide 22 Jahre alt, konnten über das Handy des Opfers, das sie geraubt hatten, in einer Wohnung in der Brigittenau geortet werden.

2023 gemeinsam mit 2018 wärmstes Jahr der Messgeschichte

Wien - Wie das Vorjahr verlief auch 2023 in Österreich großteils überdurchschnittlich warm und liegt so in der vorläufigen Klimabilanz der Geosphere Austria gleichauf mit dem Jahr 2018 in der 256-jährigen Messgeschichte. Die Monate Jänner, Juni, Juli, September und Oktober reihten sich unter die zehn wärmsten der jeweiligen Messreihe. In Summe bestätigte 2023 den Trend zu einem immer wärmeren Klima.

Bormio-Abfahrt endet für Schwarz im Krankenhaus

Bormio - Die berühmt-berüchtigte Pista Stelvio ist Marco Schwarz bei dessen Rennpremiere zum Verhängnis geworden. Österreichs Ski-Hoffnungsträger wurde nach einem Sturz in Bormio mit Schmerzen im rechten Knie nach Innsbruck überstellt. Sportlich endete die dritte Saisonabfahrt für den ÖSV mit Vincent Kriechmayr als Fünftem erneut neben dem Podest. Der französische Überraschungsmann Cyprien Sarrazin stahl Marco Odermatt (+0,09) die Show des ersten Abfahrtsweltcupsieges.

Hochwassersituation in Teilen Deutschlands weiter angespannt

Bremen/Hannover/Magdeburg - Nach tagelangen Dauerregenfällen hat sich die Hochwassersituation in Teilen Deutschlands am Donnerstag nicht entschärft. Besonders betroffen waren die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wo Einsatzkräfte auch Menschenleben retten mussten. In Hannover war ein 75-jähriger Radfahrer auf einer überfluteten Straße zu Sturz gekommen und in einen angrenzenden Wald abgetrieben worden.

Mutmaßlicher Tornado richtet große Schäden in Manchester an

Manchester - Ein mutmaßlicher Tornado hat große Schäden im Großraum Manchester angerichtet. Etwa 100 Gebäude seien in der Nacht auf Donnerstag beschädigt worden, meldete die Nachrichtenagentur PA. Der britische Wetterdienst Met Office wollte sich am Morgen noch nicht festlegen, ob es sich um einen Tornado gehandelt hat, teilte jedoch mit, es sei wahrscheinlich. Auf Bildern in britischen Medien waren teils Häuser mit abgedeckten Dächern zu sehen.

Nächstes Jahr mehr gewidmete Medizin-Studienplätze

Wien - Seit dem Studienjahr 2022/23 gibt es im Universitätsgesetz die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl an Medizin-Studienplätzen für Aufgaben im öffentlichen Interesse zu reservieren. Bisher war der Andrang überschaubar, nur das Bundesheer hat die Möglichkeit genutzt. Nach Abstimmung mit Ländern, Gesundheitskasse und Innenressort soll das Programm mit nächstem Studienjahr "in die Breite gehen", sagte Elmar Pichl, Leiter der Hochschulsektion des Bildungsressorts, am Donnerstag.

Wiener Börse notiert schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Nachmittagshandel schwächer gezeigt. Der ATX gab um 0,59 Prozent auf 3.418 Punkte nach. Die europäischen Leitbörsen präsentierten sich im Verlauf mit einer leichteren Tendenz und somit mit etwas geringeren Abschlägen. Der vorletzte Handelstag im Börsenjahr 2023 verlief am heimische Aktienmarkt bis dato sehr ruhig. Aktuell steht der ATX vor einer starken Jahresbilanz mit einem Plus seit dem Jahresbeginn von etwa 9,5 Prozent.

red