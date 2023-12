Insolvenzverfahren über die Signa Prime eröffnet

Wien - Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über die Signa Prime AG ist am Donnerstagnachmittag in Wien beim Handelsgericht eröffnet worden, wie die Gläubigerschutzverbände Creditreform, AKV und KSV1870 berichteten. Gläubiger können ihre Forderungen demnach bis 14. Februar 2024 anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Norbert Abel bestellt. Die Passiva liegen bei 4,5 Milliarden Euro.

Wieder Massenflucht im Gazastreifen durch Offensive Israels

Gaza/Tel Aviv - Eine israelische Großoffensive hat am Donnerstag eine Massenflucht unter bereits zuvor vertriebenen Bewohnern des Gazastreifens ausgelöst. Zehntausende flohen aus den Bezirken Nuseirat, Bureij und Maghazi im Zentrum des dicht besiedelten Palästinensergebiets. Die Vereinten Nationen sprachen von mehr als 150.000 Menschen. Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge 50 Palästinenser getötet worden.

Grundsätzliches Israel-Ja für Hilfskorridor über Mittelmeer

Tel Aviv/Nikosia - Israel hat Zypern grundsätzlich grünes Licht für einen humanitären Hilfskorridor in den Gazastreifen über das Mittelmeer gegeben. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums sagte am Donnerstag, sein Land habe dem Vorschlag unter der Bedingung zugestimmt, dass internationale Hilfslieferungen "unter israelischer Aufsicht" in Zypern kontrolliert und dann direkt in den Gazastreifen geliefert werden.

ÖSV-Abfahrer bei Schwarz-Drama in Bormio neben dem Podest

Bormio - Überschattet von der mutmaßlichen Knieverletzung von Marco Schwarz hat auch die dritte Saisonabfahrt in Bormio für den ÖSV ohne Podestplatzierung geendet. Bester Österreicher auf der Stelvio war Vincent Kriechmayr als Fünfter. Der französische Überraschungsmann Cyprien Sarrazin stahl Marco Odermatt (+0,09) am Donnerstag die Show des ersten Abfahrtsweltcupsieges.

New York geht gegen Busankünfte mit Migranten vor

New York - Inmitten eines erbitterten Streits um den Zustrom von Migranten in die USA geht die Millionenmetropole New York gegen Busankünfte mit Zuwanderern vor. In einer Verordnung vom Mittwoch verlangt Bürgermeister Eric Adams von Busunternehmen künftig, dass sie ihre Ankunft in New York mindestens 32 Stunden vorher ankündigen, sofern Migranten an Bord seien. Adams rechnet mit Mehrkosten von rund zwölf Milliarden US-Dollar und sieht Washington in der Pflicht.

Drei Tote und neun Verletzte bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen auf mehrere Ziele im Süden der Ukraine sind nach Angaben der ukrainischen Behörden am Donnerstag mindestens drei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Beim Beschuss des Dorfes Bilenke in der Region Saporischschja seien zwei Fischer getötet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft im Onlinedienst Telegram mit. Fünf weitere Zivilisten hätten unterschiedlich schwere Verletzungen erlitten.

Polen bekommt EU-Vorschuss von fünf Milliarden Euro

Warschau/Brüssel - Polen hat nach dem Regierungswechsel einen Vorschuss von fünf Milliarden Euro aus den lange blockierten Corona-Hilfen der EU bekommen. "Erste europäische Überweisung bereits auf dem Konto des polnischen Staates! Über 20 Milliarden Zloty! Erledigt wie versprochen", schrieb der neue Ministerpräsident Donald Tusk am Donnerstag im sozialen Netzwerk X (früher Twitter).

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Der ATX gab 0,71 Prozent auf 3.414 Punkte nach. Die europäischen Leitbörsen präsentierten sich mit einer leichteren Tendenz und somit mit etwas geringeren Abschlägen. Der vorletzte Handelstag im Börsenjahr 2023 verlief am heimische Aktienmarkt sehr ruhig. Auch die Umsätze fielen recht mager aus. Aktuell steht der ATX vor einer starken Jahresbilanz mit einem Plus seit dem Jahresbeginn von gut 9 Prozent.

