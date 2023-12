Signa Development Selection stellt ebenfalls Insolvenzantrag

Wien - Bei der Signa geht es Schlag auf Schlag: Nach der Signa Prime Selection AG, dem Flaggschiff der Immobiliensparte der Signa-Gruppe, wird am Freitag auch die Signa Development Selection AG einen Insolvenzantrag einreichen. Wie die Prime und die übergeordnete Signa Holding, die Ende November Insolvenz anmeldete, strebt Signa Development ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung an. Es handelt sich um eine weitere zentrale Immobiliengesellschaft im Firmengeflecht von Ren� Benko.

Saison für Schwarz nach Kreuzbandriss zu Ende

Bormio - Die berühmt-berüchtigte Pista Stelvio ist Marco Schwarz bei dessen Rennpremiere zum Verhängnis geworden. Österreichs Ski-Hoffnungsträger erlitt am Donnerstag bei seinem Sturz auf der Abfahrt von Bormio einen Kreuzbandriss und Einriss des Innenmeniskus sowie einen Knorpelschaden im rechten Knie. Er wird für den Rest der Saison ausfallen. Die Diagnose gab der ÖSV nach einer Untersuchung in Innsbruck bekannt. Schwarz war nach seinem Sturz nach Tirol überstellt worden.

Drei Tote und neun Verletzte bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen auf mehrere Ziele im Süden der Ukraine sind nach Angaben der ukrainischen Behörden am Donnerstag mindestens drei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Beim Beschuss des Dorfes Bilenke in der Region Saporischschja seien zwei Fischer getötet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft im Onlinedienst Telegram mit. Fünf weitere Zivilisten hätten unterschiedlich schwere Verletzungen erlitten.

USA sagen in Gesprächen mit Mexiko offene Grenze zu

Washington/Mexiko-Stadt - Die USA haben nach Angaben Mexikos zugesagt, die Grenze zwischen beiden Ländern ungeachtet zahlreicher irregulärer Übertritte offenzuhalten. "Es gibt immer mehr Bewegung an der Grenze, auf den Brücken", sagte Mexikos Präsident Andr�s Manuel L�pez Obrador am Donnerstag vor Journalisten. Die Grenze dürfe nicht geschlossen werden. "Diese Vereinbarung wurde erreicht", sagte der mexikanische Präsident. Er hatte am Mittwoch unter anderem US-Außenminister Antony Blinken empfangen.

New York geht gegen Busankünfte mit Migranten vor

New York - Inmitten eines erbitterten Streits um den Zustrom von Migranten in die USA geht die Millionenmetropole New York gegen Busankünfte mit Zuwanderern vor. In einer Verordnung vom Mittwoch verlangt Bürgermeister Eric Adams von Busunternehmen künftig, dass sie ihre Ankunft in New York mindestens 32 Stunden vorher ankündigen, sofern Migranten an Bord seien. Adams rechnet mit Mehrkosten von rund zwölf Milliarden US-Dollar und sieht Washington in der Pflicht.

Blinder Passagier nach Landung in Flugzeug-Fahrwerk gefunden

Paris - Ein blinder Passagier ist am Donnerstag in lebensgefährlichem Zustand im Fahrwerk-Schacht eines Flugzeugs von Air Algeria im Pariser Flughafen Orly gefunden worden. Das erfuhr Reuters aus Sicherheitskreisen. Die Person werde in einem nahe gelegenen Krankenhaus medizinisch behandelt, hieß es. Das Flugzeug sei aus dem algerischen Oran gekommen, die Flugzeit habe rund zweieinhalb Stunden betragen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red