Wieder Drohnenangriffe auf Ukraine

New York - Eine Nacht nach dem schwersten Bombardement seit Kriegsbeginn hat Russland die Ukraine erneut aus der Luft angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe meldete russische Kampfdrohnen, die mit mehrfachen Richtungswechseln über das Land flogen. Das russische Verteidigungsministerium teilte unterdessen am Samstag früh mit, das Militär habe über den grenznahen Gebieten Brjansk, Orjol und Kursk sowie über dem Gebiet Moskau 32 ukrainische Drohnen abgeschossen.

Wallner fordert von Regierung Arbeit bis zum Wahltermin

Bregenz - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) verlangt von der Bundesregierung produktive Arbeit bis zum Wahltermin und warnt vor Wahlzuckerln. So etwas wie 2017 und 2018, als im Spiel der freien Kräfte im Nationalrat Milliarden ohne zugrunde liegende Finanzierung ausgegeben worden seien, dürfe sich nicht wiederholen. Das Thema Wohnen etwa werde unterschätzt, der Bund agiere viel zu zaghaft, forderte Wallner Beschlüsse noch im ersten Halbjahr 2024.

Hochwasser halten Deutschland weiter in Atem

Hannover - Die Hochwasserlage hält Deutschland und vor allem Niedersachsen auch am Samstag weiter in Atem. Zahlreiche Pegel zeigten weiterhin die höchste Warnstufe an den Flüssen an. Zudem zogen in der Nacht erneut Regenschauer über den Norden.

Höheres Frauenpensionsalter kurbelt die Beschäftigung an

Wien - Die schrittweise Anhebung des Frauenpensionsalters ab 2024 hat positive Auswirkungen auf den österreichischen Arbeitsmarkt. Im kommenden Jahr wird es dadurch gut 22.000 zusätzliche Personen in Beschäftigung geben, bis 2028 sind es insgesamt rund 100.000 mehr, wie AMS-Chef Johannes Kopf im Gespräch mit der APA vorrechnete. Parallel dazu dürfte der spätere Pensionsantritt auch den Arbeitskräftemangel lindern - sofern die Unternehmen das steigende Angebot nützen.

Israelische Angriffe auf Syrien nach Raketenbeschuss

Damaskus - Nach Raketenbeschuss aus Syrien hat die israelische Armee nach eigenen Angaben Angriffe auf das Land ausgeführt. Vor kurzem seien nach dem Ertönen von Luftalarm "im Norden Israels" zwei Raketen auf offenem Gelände abgestürzt, erklärte die Armee in der Nacht auf Samstag. Das Militär gehe nun gegen den Ursprung des Beschusses vor.

Letztes "Oö. Volksblatt" nach 155 Jahren als Printtitel

Linz - Die oberösterreichische ÖVP-Zeitung "Oberösterreichisches Volksblatt" ist am Samstag zum letzten Mal in gedruckter Form erschienen. Bereits Ende September hatte die am 2. Jänner 1869 erstmals erschienene Zeitung angekündigt, mit Jahresende ihre tägliche Printausgabe nach mehr als 44.000 Ausgaben einzustellen - 15 von 45 Beschäftigten arbeiten weiter online und an einem monatlich erscheinenden Druckwerk.

Bewaffnete töten sechs Menschen auf Party in Mexiko

Mexiko-Stadt - Im Nordwesten Mexikos haben Bewaffnete am Freitag auf einer Party sechs Menschen getötet. 26 Personen wurden verletzt. "Erste Ermittlungen deuten daraufhin, dass es ein direkter Anschlag auf den Anführer einer kriminellen Gruppe war, gegen den Haftbefehle wegen versuchten Femizids, Totschlags, Freiheitsberaubung und krimineller Vereinigung vorlagen", erklärte die Staatsanwaltschaft des mexikanischen Bundesstaats Sonora. Der mutmaßliche Kriminelle sei unter den Todesopfern.

WHO warnt vor Verschärfung von Gesundheitskrise im Sudan

Khartum - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zu dringendem Handeln gegen die sich verschlimmernde humanitäre und Gesundheitskrise im Sudan aufgerufen. Es müsse dringend etwas getan werden, "um die Zuspitzung des Konflikts im Sudan zu stoppen, wo sich die humanitäre und gesundheitliche Krise verschärft und Hunderttausende Menschen, vor allem Frauen und Kinder, erneut vertrieben werden", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag im Onlinedienst X, vormals Twitter.

