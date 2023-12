Wieder Drohnenangriffe auf Ukraine - Auch Tote in Russland

New York - Eine Nacht nach dem schwersten Bombardement seit Kriegsbeginn hat Russland die Ukraine erneut aus der Luft angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe meldete russische Kampfdrohnen, die mit mehrfachen Richtungswechseln über das Land flogen. Bei einem ukrainischen Angriff auf die russische Stadt Belgorod sind unterdessen nach Angaben des dortigen Gouverneurs zwei Kinder getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Ein Wohngebiet sei getroffen worden.

Hörl will alle Zugewanderten arbeiten lassen

Wien - Der ÖVP-Nationalratsmandatar Franz Hörl würde allen im Land befindlichen Zugewanderten die Chance auf Arbeit geben: "Alle Leute, die hier sind - ganz egal, ob sie eine Aufenthaltsbewilligung haben oder nicht -, sollten in der Zeit, in der sie hier sind, die Möglichkeit haben, zu arbeiten und möglichst ihr Geld selber zu verdienen", meint der Tiroler Wirtschaftsbundchef in der "Presse". Gleichzeitig verlangt er eine deutliche Ausweitung der Saisonnierkontingente im Tourismus.

Bund greift Sängerknaben mit 800.000 Euro unter die Arme

Wien - Die Wiener Sängerknaben bekommen 800.000 Euro Akuthilfe vom Bund. Das habe Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) ihm bei einem eben stattgefundenen Treffen im Bundeskanzleramt zugesagt, berichtete Sängerknaben-Präsident Erich Arthold am Samstagmittag der APA. Zuvor hatte er wegen finanzieller Probleme via "Kronen Zeitung" Alarm geschlagen.

Gusenbauer Signa-Millionen-Gläubiger

Wien - Die Liste der Signa-Gläubiger ist um einen prominenten Namen länger: Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer hat eine Millionenforderung bei Gericht eingebracht, recherchierten "Profil" und "Süddeutsche Zeitung". Über sein Beratungsunternehmen sowie als Privatperson brachte er Forderungen in Höhe von mehr als 6,3 Mio. Euro ein, berichtete "Profil".

Zehn Verletzte bei Kutschenunfall im Zillertal

Fügen - Bei einem Unfall mit einer Kutsche sind am Samstag im Zillertal zehn Urlauber aus Deutschland verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den Schwerverletzten um Kinder. Zu dem Unglück an der Gemeindegrenze zwischen Fügen und Hart kam es, als der Kutscher Probleme mit dem Zugstrang beheben wollte und das Gefährt über eine Böschung stürzte.

IHS-Chef erwartet für 2024 leichten Aufschwung

Wien - 2024 wird ein Übergangsjahr für Österreichs Wirtschaft, sagt IHS-Chef Holger Bonin. Durch die kräftigen Lohnsteigerungen werde der private Konsum ein zentraler Treiber des Aufschwungs im nächsten Jahr sein, sagte Bonin am Samstag in der Ö1-Interviewreihe "Im Journal zu Gast". Es werde "kein großartiger Aufschwung" sein, "aber immerhin kommen wir aus der Rezession heraus". Die hohen Energiepreise und die Krisen in der Ukraine und Nahost seien aber Risikofaktoren.

Weiter kritische Hochwasserlage in Deutschland

Hannover - Die Lage in den Hochwassergebieten in Deutschland bleibt auch am Samstag kritisch. In Niedersachsen befanden sich einige Wasserstände der Weser noch über der höchsten Meldestufe, wie aus einem Lagebericht des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hervorgeht. Für die Leine, Aller sowie Ober- und Mittelweser gebe es eine Warnung vor großem Hochwasser. Allerdings wurde am Samstag kein neuer Regen in den Hochwassergebieten des Bundeslandes erwartet.

Israel zerstörte zwei Militäranlagen im Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge zwei Militäranlagen der radikalislamischen Hamas in Beit Lahia im Norden des Gazastreifen zerstört. In der Stadt Gaza seien zudem Dutzende Hamas-Kämpfer getötet worden, erklärte das Militär am Samstag. Es verkündete zudem eine vierstündige humanitäre Kampfpause in einem Lager in Rafah im Süden des Gazastreifens.

