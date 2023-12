Zahl der Todesopfer nach russischen Angriffen steigt auf 39

New York - Nach einem der schwersten russischen Angriffe auf die Ukraine seit Kriegsbeginn hat sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens 39 erhöht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb am Samstag in Onlinediensten von einem "Terroranschlag" auf sein Land, bei dem bisher 39 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden seien. Moskau meldete mindestens 14 Tote und mehr als 100 Verletzte durch ukrainische Angriffe auf die Grenzregionen Belgorod und Brjansk.

Wien bestätigt Schengen-Einigung mit Rumänien und Bulgarien

Wien - Österreich hat die Einigung mit Rumänien und Bulgarien über "Schengen Air", die grenzkontrollfreie Einreise auf dem Luftweg, bestätigt. Wie das Innenministerium am Samstag gegenüber der APA bestätigte, ist am Freitagabend ein entsprechender rechtsverbindlicher Text an die spanische EU-Präsidentschaft übermittelt worden. Rumänien hatte die Einigung schon vor Tagen verkündet. Zuvor hatte die "Kleine Zeitung" am Samstag online über die Einigung berichtet.

Gusenbauer Signa-Millionen-Gläubiger

Wien - Die Liste der Signa-Gläubiger ist um einen prominenten Namen länger: Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer hat eine Millionenforderung bei Gericht eingebracht, recherchierten "Profil" und "Süddeutsche Zeitung". Über sein Beratungsunternehmen sowie als Privatperson brachte er Forderungen in Höhe von mehr als 6,3 Mio. Euro ein, berichtete "Profil".

Zehn Verletzte bei Kutschenunfall im Zillertal

Fügen - Bei einem Unfall mit einer Kutsche sind am Samstag im Zillertal zehn Urlauber aus Deutschland verletzt worden, darunter zwei zehn und zwölf Jahre alten Buben schwer. Zu dem Unglück an der Gemeindegrenze zwischen Fügen und Hart kam es, als der Kutscher Probleme mit dem Zugstrang beheben wollte, so die Polizei. Der 72 Jahre alte Kutscher war vom Bock abgestiegen und verlor die Kontrolle über die zwei Pferde. Sie zogen das Fuhrwerk in Richtung Böschung, wo es abstürzte.

Klimademonstranten in Amsterdam festgenommen

Amsterdam - Bei der Auflösung einer Autobahnblockade sind am Samstag in Amsterdam rund 300 Klimademonstranten vorübergehend festgenommen worden. Sieben von ihnen werde vorgeworfen, durch die Absperrung eines Abschnitts der A10 im Süden der Stadt "eine lebensgefährliche Situation für sich selbst und andere Benutzer der Straße" herbeigeführt zu haben, berichtete die Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf die Polizei.

Königlicher Weihnachtsbesuch beim Bundespräsidenten

Wien - Sternsingergruppen aus ganz Österreich und Südtirol sind am Samstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer in der Wiener Hofburg empfangen worden. Das Staatsoberhaupt gratulierte seinen jungen Gästen stellvertretend für alle 85.000 bundesweit beteiligten Kinder und Jugendlichen zum diesjährigen 70. Geburtstag der Sternsingeraktion und würdigte deren "wichtige Friedensbotschaft", berichtet die "Kathpress".

