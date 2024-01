Nach Tod von Hamas-Anführer droht Eskalation in Nahost

Tel Aviv/Beirut - Die Tötung eines Anführers der islamistischen Hamas im Libanon hat zu einer weiteren gefährlichen Eskalation des Konflikts mit Israel geführt und die Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen torpediert. Während Israels Militär Berichte über eine gezielte Tötung von Saleh al-Arouri nicht kommentieren wollte, kündigte die Hisbollah-Miliz im Libanon am Dienstagabend Vergeltung an: "Dieses Verbrechen wird niemals ohne Antwort oder Strafe vorübergehen."

Japanische Behörden untersuchen Flugzeugkollision

Tokio - Einen Tag nach der Kollision eines Passagierflugzeugs der Japan Airlines (JAL) mit einer Maschine der Küstenwache auf dem Tokioter Flughafen Haneda haben die Verkehrsbehörden des Landes mit der Untersuchung des Unfalls mit fünf Toten begonnen. Die Regierungsbehörde Japan Transport Safety Board nehme die Wrackteile unter die Lupe, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch. Die Ursache für den Zusammenstoß mit anschließendem Brand beider Maschinen war noch unklar.

Bundesheer erhöht Tageskostgeld

Wien - Das Tageskostgeld im Bundesheer wird erhöht - und zwar von fünf auf 6,50 Euro. Damit soll künftig mehr Geld für saisonales und regionales Essen zu Verfügung stehen, teilte das Ministerium in einer Aussendung am Mittwoch mit. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) freute sich über den "Mehrwert" für Bedienstete, Soldatinnen und Soldaten sowie Milizangehörige.

Katzian: Diskussion um Lohnnebenkosten "geht mir am Hammer"

Wien - ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian kann der Diskussion über eine Senkung der Lohnnebenkosten wenig abgewinnen. "Also das mit den Lohnnebenkosten geht mir jetzt wirklich schon am Hammer" meinte er am Mittwoch im "Ö1-Morgenjournal". Wer die Kosten senken wolle, müsse sagen, wo er ansetzen möchte - denn schließlich seien dies Lohnbestandteile für die Arbeitnehmer.

Klirrende Kälte mit bis zu minus 43,6 Grad in Schweden

Stockholm/Helsinki - Die klirrende Kälte im hohen Norden Europas hat Schweden die kälteste Jännernacht seit 25 Jahren beschert. In der kleinen nordschwedischen Ortschaft Kvikkjokk in Lappland wurden eiskalte minus 43,6 Grad Celsius gemessen, wie das meteorologische Institut SMHI am Mittwoch auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mitteilte. Bereits in der Nacht auf Dienstag waren in der Region Temperaturen von unter minus 40 Grad Celsius verzeichnet worden.

Grazer Skitourengeher starb in der Obersteiermark

Bad Mitterndorf/Graz - Ein vermisster Skitourengeher aus Graz ist Mittwochfrüh von Einsatzkräften tot nahe der Tauplitzalm im obersteirischen Bad Mitterndorf gefunden worden. Der 53-Jährige war am Dienstag gegen 11.00 Uhr alleine zu der Tour im Toten Gebirge aufgebrochen, kehrte aber nicht wie vereinbart zurück. Sein Sohn alarmierte gegen 18.30 Uhr die Einsatzkräfte. In den frühen Morgenstunden fanden sie die Leiche des Mannes. Er dürfte über ein Schneefeld abgerutscht sein, so die Polizei.

Fast 40 Prozent der Österreicher reduzierten Fleischkonsum

Wien - Herr und Frau Österreicher essen weniger Fleisch: Etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) tischt im Vergleich zu vor zwei bis drei Jahren etwas seltener davon auf, elf Prozent sogar viel weniger. Frauen haben stärker reduziert als Männer. Gleich geblieben ist der Konsum bei rund der Hälfte der Befragten (52 Prozent), so eine am Mittwoch veröffentlichte Iglo-Trendstudie unter 1.015 Befragten. Oft mehr Fleisch essen Haushalte mit Kindern, wo 14 Prozent den Konsum erhöht haben.

Österreicher durch Lawine in Südtirol schwer verletzt

St. Martin in Thurn/Innsbruck - Ein 50-jähriger österreichischer Skitourengeher ist Dienstagnachmittag bei einem Lawinenabgang am Peitlerkofel in den Südtiroler Dolomiten schwer verletzt worden. Der Mann war laut Südtiroler Medienberichten beim Aufstieg rund 300 Meter von den Schneemassen mitgerissen worden. Der Wintersportler war den Berichten zufolge mit einem weiteren, in Brixen lebenden Österreicher mit Steigeisen durch die Nordrinne des Peitlerkofels aufgestiegen, als sich die Lawine löste.

