Ukraine - Russland setzt Serie nächtlicher Luftangriffe fort

Kiew (Kyjiw) - Russland setzt seine Serie nächtlicher Luftangriffe auf die Ukraine fort. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurde am späten Mittwochabend Luftalarm ausgelöst. "Eine Explosion in Charkiw. Die Besatzer schlagen zu", schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow auf Telegram. Angaben zu Schäden oder Verletzten gab es nicht. Mehrere Stunden flogen auch russische Kampfdrohnen über der Ukraine und bedrohten Gebiete im Süden und Westen.

14-jährige starb bei Skiunfall in Seefeld in Tirol

Seefeld - Ein 14-jähriges Mädchen ist bei einem Skiunfall in Seefeld in Tirol am gestrigen Mittwoch verstorben. Bei einer Abfahrt mit ihrem Vater dürfte sie von der Piste abgekommen und mit dem Kopf gegen einen Baum gestoßen sein, teilte die Polizei Tirol am Donnerstag mit. Obwohl sie einen Helm getragen habe, habe sie sich so wohl tödliche Verletzungen zugezogen. Der genaue Unfallhergang ist allerdings noch unklar, die Polizei bittet um Hinweise.

Suche nach Überlebenden in Japans Erdbebengebiet

Tokio - In Japan haben Einsatzkräfte die Suche nach Überlebenden des schweren Erdbebens vom Neujahrstag fortgesetzt. Am Donnerstag wurden zunächst weiter mehr als 50 Menschen vermisst, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Es werde befürchtet, dass sich in der schwer betroffenen Küstenstadt Wajima auf der westlichen Halbinsel Noto, wo ein großer Marktplatz niederbrannte und Häuser zerstört wurden, noch viele Menschen unter den Trümmern befinden.

CO2-Emissionen des Verkehrs im Vorjahr erneut gesunken

Wien - Im Vorjahr sind in Österreich laut Fachverband der Mineralölindustrie um rund 240 Millionen Liter Sprit weniger getankt worden als im Jahr 2022. Damit sind die CO2-Emissionen des Verkehrs um rund 600.000 Tonnen zurückgegangen, ergab eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Mit rund 20 Millionen Tonnen hat der Verkehr aber um über 40 Prozent mehr CO2 ausgestoßen als im Jahr 1990, berichtete der VCÖ. Er forderte zusätzliche Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele.

Streit um US-Vorwahl-Teilnahme: Trump ruft Supreme Court an

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich an das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten gewandt, um seine Teilnahme an der Vorwahl im US-Staat Colorado durchzusetzen. Das teilte Trumps Wahlkampfteam am Mittwoch (Ortszeit) mit. Trump will mit dem Schritt eine Entscheidung des höchsten Gerichts in Colorado kippen, wonach er sich wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol 2021 für die Vorwahl in dem US-Staat disqualifiziert habe. Der Schritt war erwartet worden.

Iran korrigiert Zahl der Todesopfer nach Anschlag auf 84

Teheran - Einen Tag nach dem verheerenden Anschlag in der Stadt Kerman hat Rettungsdienst die Zahl der Todesopfer erneut nach unten korrigiert. Es seien 84 Tote und 284 Verletzte zu beklagen, sagte der Chef des nationalen Rettungsdienstes, Jafar Miadfar, am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Staatsmedien hatten die Zahl der Todesopfer am Mittwoch zunächst mit 103 angegeben, Gesundheitsminister Bahram Eynollahi korrigierte sie am Abend dann auf 95.

Junta in Myanmar will 9.600 Gefangene freilassen

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Im Rahmen einer neuen Massenamnestie hat die Militärjunta in Myanmar die Freilassung von rund 9.600 Gefangenen angekündigt, darunter 114 Ausländer. Einer Mitteilung der Militärjunta zufolge wolle das Land damit seine "freundlichen Beziehungen zu anderen Ländern" unterstreichen. Anlass sei der Unabhängigkeitstag des Landes, berichtete der militärtreue Sender Myawaddy Television am Donnerstag. Ob auch politische Gefangene freikommen, wurde zunächst nicht bekannt.

Erneut chinesische Ballons über Taiwan

Taipeh/Peking - Kurz vor der Präsidentschafts- und Parlamentswahl hat Taiwans Militär erneut mehrere verdächtige chinesische Ballons über seinem Gebiet entdeckt. Einer davon sei am Mittwoch von Westen über das Zentrum des ostasiatischen Inselstaats geflogen, die beiden anderen seien im Westen und Nordwesten über dem Meer entdeckt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Taipeh mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red