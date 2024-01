IS reklamiert Anschlag im Iran für sich

Kerman - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den verheerenden Anschlag in der iranischen Stadt Kerman mit mehr als 80 Toten für sich reklamiert. Die Gruppe teilte am Donnerstag über ihre üblichen Propaganda-Kanäle mit, zwei Attentäter hätten am Mittwoch anlässlich des Todestags des iranischen Generals Qassem Soleimani während der Trauerveranstaltungen ihre Sprengstoffgürtel gezündet. Es war die tödlichste Attacke in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik.

Israels Armee: Noch 136 Geiseln im Gazastreifen

Jerusalem - Die israelische Armee geht nach neuen Informationen von derzeit noch 136 aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Menschen aus. Wie viele Geiseln aber vielleicht tot sind, blieb nach diesen Armeeangaben unklar. Drei zuvor als vermisst gemeldete Zivilisten gelten Erkenntnissen des Militärs zufolge nun als entführt, wie Armeesprecher Daniel Hagari Donnerstagabend mitteilte. Zuletzt hatte das Militär die Zahl der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln mit 133 angegeben.

Sturm fegte mit bis zu 111 km/h durch die Wiener Innenstadt

Wien/Wiener Neudorf - Mit Spitzen bis zu 111 km/h ist ein Sturm am Donnerstag über die Wiener Innenstadt gefegt. Für die Wiener Berufsfeuerwehr gab es bis zum Nachmittag mehr als 250 Einsätze. Mehrere Bundesgärten wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die österreichweit höchste Windspitze verzeichnete laut Geosphere Austria am Donnerstag die Wetterstation Semmering/Sonnwendstein mit 134 km/h. Demnach lässt der Wind in der Nacht auf Freitag überall deutlich nach.

Signa-Investoren sollen Geld für Sanierung nachschießen

Wien - Die bisherigen Geldgeber von Signa sollen nochmals Geld nachschießen, um die Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung sicherzustellen und Notverkäufe zu vermeiden. Das geht aus einem Brief des Sanierungsvorstands der beiden Signa-Töchter Prime und Development, Erhard Grossnigg, an Signa-Investoren hervor, aus dem am Donnerstag die Magazine "profil" und "Spiegel" zitierten. Gegenüber "profil" sprach Grossnig "von einer positiven Resonanz". Für die APA war Signa nicht erreichbar.

700-Millionen-Dollar-Klage: NY erhöht Druck wegen Migranten

New York - Angesichts zahlreicher irregulärer Busanreisen mit Migranten aus Texas erhöht New York den Druck und reicht gegen 17 Logistikunternehmen eine 700-Millionen-Dollar-Klage ein. Der demokratische Bürgermeister Eric Adams richtet sich damit gegen Maßnahmen des republikanischen Gouverneurs Greg Abbott, der seit 1,5 Jahren Busunternehmen bezahlt, um Zuwanderer gezielt in die liberale Metropole zu bringen. Adams rechnet deswegen mit Mehrkosten von rund zwölf Milliarden US-Dollar.

Oscar Pistorius kommt auf Bewährung frei

Pretoria - Der südafrikanische Ex-Sportstar Oscar Pistorius kommt fast elf Jahre nach dem gewaltsamen Tod seiner Freundin an diesem Freitag auf Bewährung frei. Er hatte die 29-jährige Reeva Steenkamp, ein Model mit Jus-Studium, in der Nacht auf den Valentinstag 2013 mit vier Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa getötet. Für die Tat wurde der unterhalb beider Knie amputierte Sprintstar im Jahr 2013 zu einer Haftstrafe von 13 Jahren und fünf Monaten verurteilt.

USA: Russland setzt in Ukraine Raketen aus Nordkorea ein

Washington - Russland hat nach Angaben der US-Regierung Raketen aus Nordkorea im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte am Donnerstag im Weißen Haus, nach US-Informationen habe Pjöngjang kürzlich ballistische Raketenwerfer und mehrere ballistische Raketen an Moskau geliefert. Über den Jahreswechsel hätten russische Streitkräfte mehrere dieser Raketen auf die Ukraine abgefeuert.

Südtirol: Verhandler erzielten inhaltliche Einigung

Bozen/Innsbruck - Die Verhandler über eine Mitte-Rechts-Fünferkoalition in Südtirol bestehend aus Südtiroler Volkspartei (SVP), Südtiroler Freiheitlichen, Fratelli d'Italia, Lega und La Civica haben Donnerstagabend eine grundsätzliche Einigung bei sämtlichen Sachthemen bzw. Inhalten erzielt. Dies sagte SVP-Landessekretär Martin Pircher zur APA. In den kommenden Tagen müsse es aber noch Gespräche über die Größe der Landesregierung, die Zuständigkeiten sowie die Ressortverteilung geben.

